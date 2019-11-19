«Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак

Шоу-бизнес

Удививший на днях поклонников перепиской с бывшей супругой российский актер Максим Виторган показал новое фото, в котором фанаты обнаружили явный «подкол» в адрес Ксении Собчак.

Так, в своем Instragram Максим опубликовал снимок, на котором он позирует, сидя в багажнике автомобиля вместе с дочерью от первого брака Полиной.

«Хоть в бензобаке, да в кадиллаке», — подписал кадр экс-супруг Ксении Собчак.

Поклонники по достоинству оценили юмор Максима — у многих жива в памяти церемония бракосочетания Собчак и Богомолова, когда новобрачная вместе с женихом, прибыли в загс на катафалке (и фотографировались похожим образом).

«Чувак, да ты норм стебешь!» — отозвались подписчики. «Достойный ответ»; «Лучше катафалка»; «Вашему чувству юмора можно только позавидовать», — веселятся фолловеры.

Конечно, некоторые подписчики шутку не оценили: «С юмором, конечно, но ну ее уже, эту Собчак, с глаз долой, из сердца вон!»

Тем не менее, большинство комментариев были положительными.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ксения Собчак на самом деле не живет вместе со своим нынешним мужем. Несмотря на то, что свадьба телеведущей и режиссера состоялась два месяца назад, супруги до сих пор не съехались.

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