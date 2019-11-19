В Москве экстренно госпитализирован знаменитый актер

Шоу-бизнес

Российский актер Юрий Соломин, известность которому принесли съемки в фильме «Адъютант его превосходительства», экстренно госпитализирован в Москве.

Как сообщают росСМИ, состояние актера тяжелое, он находится в реанимации.

84-летний актер сам вызвал «скорую», поскольку у него несколько дней держалась высокая температура. Врачи диагностировали пневмонию. У Соломина также проблемы с артериями.

Отметим, что Юрий Соломин с 1998 года возглавляет Государственный академический Малый театр в Москве. Телезрителям он запомнился по картинам «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Софья Ковалевская», «Московская сага» и другим.

Ранее сообщалось, что знаменитый российский актер Армен Джигарханян, который летом перенес операцию на сердце, госпитализирован в Москве. По данным СМИ актер пока в реанимации, у него много проблем со здоровьем.

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