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Шоу-бизнес

Знаменитый российский актер попал в реанимацию

17:01 14 ноября 2019 225
Армен Джигарханян
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Знаменитый российский актер Армен Джигарханян, который летом перенес операцию на сердце, госпитализирован в Москве.

Как информирует Telegram-канал Mash, актер в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

По информации канала, у Джигарханяна затяжная пневмония, на фоне которой обострились хронические заболевания. Актер находится под постоянным наблюдением врачей.

84-летний Джигарханян в этом году уже несколько раз попадал в больницу. Его здоровье резко ухудшилось в связи с судебной тяжбой с бывшей супругой, 40-летней пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Летом у актера была операция по установке кардиостимулятора. Он вернулся к бывшей жене Татьяне Власовой и, по словам сына актера, чувствовал себя хорошо.

Напомним, что ранее в больницу попал Игорь Верник. К счастью, все обошлось диагностикой и обезболивающим.

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