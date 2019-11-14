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Знаменитый российский актер попал в реанимацию
Знаменитый российский актер Армен Джигарханян, который летом перенес операцию на сердце, госпитализирован в Москве.
Как информирует Telegram-канал Mash, актер в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
По информации канала, у Джигарханяна затяжная пневмония, на фоне которой обострились хронические заболевания. Актер находится под постоянным наблюдением врачей.
84-летний Джигарханян в этом году уже несколько раз попадал в больницу. Его здоровье резко ухудшилось в связи с судебной тяжбой с бывшей супругой, 40-летней пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Летом у актера была операция по установке кардиостимулятора. Он вернулся к бывшей жене Татьяне Власовой и, по словам сына актера, чувствовал себя хорошо.
Напомним, что ранее в больницу попал Игорь Верник. К счастью, все обошлось диагностикой и обезболивающим.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».