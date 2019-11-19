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Застрявшая в пробке невеста сменила лимузин на пожарную машину, чтобы не опоздать на свадьбу (фото)
Жительница Лос-Анджелеса Джули Горман ехала в лимузине на собственную свадьбу, когда автомобиль попал в пробку — впереди произошла серьезная авария. Джули поняла, что опаздывает на венчание. Несмотря на дождь, невеста надела резиновые сапоги, вышла из машины вместе со своими подружками и, подобрав платье, отправилась в церковь пешком — хотя и понимала, что не успеет.
Необычную группу на обочине дороги заметили пожарные, которые в числе прочих экстренных служб прибыли на место происшествия. Они поинтересовались у дам, не нужна ли им помощь. Джули рассказала им о сложившейся ситуации, и галантные спасатели предложили ее подвезти. Джули и подружки воспользовалась предложением и с шиком приехали на свадьбу в пожарной машине со включенной мигалкой — почти вовремя. Гости говорили, что неожиданный выход невесты был незабываемым.
История стала вирусной после того, как о ней рассказали на официальной странице пожарной службы округа Лос-Анджелес в Instagram. Джули прислала пожарным свою с ними фотографию с надписью: «Спасибо за то, что спасли нашу свадьбу. Горманы».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что жених осчастливил невесту, подарив ей котенка на свадьбе.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!