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Застрявшая в пробке невеста сменила лимузин на пожарную машину, чтобы не опоздать на свадьбу (фото)

Жительница Лос-Анджелеса Джули Горман ехала в лимузине на собственную свадьбу, когда автомобиль попал в пробку — впереди произошла серьезная авария. Джули поняла, что опаздывает на венчание. Несмотря на дождь, невеста надела резиновые сапоги, вышла из машины вместе со своими подружками и, подобрав платье, отправилась в церковь пешком — хотя и понимала, что не успеет.

Необычную группу на обочине дороги заметили пожарные, которые в числе прочих экстренных служб прибыли на место происшествия. Они поинтересовались у дам, не нужна ли им помощь. Джули рассказала им о сложившейся ситуации, и галантные спасатели предложили ее подвезти. Джули и подружки воспользовалась предложением и с шиком приехали на свадьбу в пожарной машине со включенной мигалкой — почти вовремя. Гости говорили, что неожиданный выход невесты был незабываемым.

История стала вирусной после того, как о ней рассказали на официальной странице пожарной службы округа Лос-Анджелес в Instagram. Джули прислала пожарным свою с ними фотографию с надписью: «Спасибо за то, что спасли нашу свадьбу. Горманы».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жених осчастливил невесту, подарив ей котенка на свадьбе.

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