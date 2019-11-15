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Жених осчастливил невесту, подарив ей на свадьбе котенка: реакцию девушки запечатлел фотограф
Житель американского штата Западная Виргиния Орион Метени сделал сюрприз своей невесте Кэйли Шмидт. В доме родителей Кэйли жила кошка. И девушка очень хотела завести собственного домашнего питомца. Однако, поговорив с женихом, она поняла, что он не в восторге от этой идеи.
Незадолго до свадьбы пожилая соседка Метени нашла на улице брошенного котенка. Оставить его у себя она не могла, и Орион взял себе бездомного малыша. Но не стал рассказывать о своем приобретении невесте. Как пишет издание Huffpost, он только поинтересовался, как бы она назвала кошку, если бы она у нее появилась — гипотетически, конечно. Кэйли ответила: «Хлое».
Чтобы сделать приятное любимой, Орион тайно от нее принес на их свадьбу котенка с ошейником, на бирке которого было имя «Хлое». Молодой человек попросил Кэйли отвернуться, а потом вручил ей зверька. Фотограф Меган O’Dell из агентства Wild and Wonderful Photography в подробностях запечатлела реакцию удивленной и счастливой девушки. Фотосессия получилась очень трогательной.
«Я не могла поверить, что он действительно держит котенка, и что он наш… То, что Орион решился выйти из своей зоны комфорта ради меня, говорит о том, какой он заботливый человек», — говорит растроганная новобрачная. А Метени уже полностью изменил свое мнение о животных в доме, и теперь просто обожает Хлое.
фото Wild and Wonderful Photography
Ранее «ФАКТЫ» писали, что невеста попросила подружек прийти к ней на свадьбу со щенками вместо букетов.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!