Подняла даже мертвых: Оля Полякова удивила новым клипом (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Оля Полякова, которая довела до слез участников тренировочного лагеря «Х-Фактора», порадовала поклонников новой работой. Королева ночи выпустила клип на танцевальную песню в стилистике 90-х «Эй, секундочку».

Режиссерами клипа выступили Дима Манифест и Дмитрий Шмурак. В клипе Оля Полякова предстает в различных образах, заставляя танцевать всех, кто находится рядом и даже мертвых. Певица устроила танцы прямо в роддоме, стала участницей порно сцены и даже заставила танцевать зомби, которые выползли из могил и пустились в пляс.

«Мы пытались вас удивить и снять клип на трэк, который заставит танцевать всех», — написала Оля, представляя видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настя Каменских / NK выпустила яркий клип Elefante.

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