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Горячая премьера от Насти Каменских: певица выпустила эпатажный клип (видео)
Звезды шоу-бизнеса сегодня радуют поклонников премьерами. Тина Кароль представила лиричную песню «Иди на жизнь». Новую эпатажную работу презентовала и Настя Каменских, которая сейчас отдыхает с мужем Потапом на берегу океана.
Эксклюзивная премьера клипа и песни Elefante состоялась на самой популярной в мире утренней передаче Despierta America на испанском телеканале Univision.
Elefante — это смесь украинских мотивов с заводными латиноамериканскими ритмами. Режиссером яркого клипа стал Леонид Колосовский. В видео Настя предстает в ярких сексуальных образах.
«Клип переносит нас в мир экзотики, ярких и экстраординарных персонажей. Ведь мир должен быть именно таким — пестрым и красочным, наполненным интересными, уникальными и необычными личностями. Именно они делают жизнь увлекательной. Нужно помнить, что наша нестандартность в нашем самовыражении», — говорит Колосовский о клипе.
«Своей музыкой я хочу вдохновить каждого быть открытым к миру и стремиться познать все его грани и культуры. В этом видео мы старались передать основные человеческие ценности и любовь к индивидуальности. Каждый из нас уникален, и я призываю всех любить себя такими, какие вы есть! В конце концов, наша неповторимость — это сила, которая может изменить мир к лучшему», — прокомментировала NK.
Ранее Настя Каменских рассказала в интервью, как живет с Потапом после свадьбы, как следит за здоровьем и питанием мужа Потапа и почему они скрывали личную жизнь.
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