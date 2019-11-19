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- 10:39 «Путина благословлять надо»: сеть насмешило показательное видео из России
«Путина благословлять надо»: сеть насмешило показательное видео из России
В сеть выложили небольшой видеоролик с любителем президента России Владимира Путина, который смотрит лишь один телеканал — Первый. Ранее житель оккупированного Алчевска написал икону Путина.
Видео на своей страничке в соцсетях опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «Какой вы видите Россию без Путина. Суть всей страны в 35 секундах», — говорится в комментарии к видео, на котором россиянин утверждает, что их президент «Богом данный» и что он «как апостол».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму возвел пирамидальную конструкцию и наклеил на строение фотографию президента Путина.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!