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Украина

Боевикам "ЛНР" на Донбассе предлагают молиться перед иконой с Путиным: сеть насмешило фото

9:11 3 июня 2019 88
Путин на иконе
Инф. «ФАКТОВ»

Российского президента Владимира Путина, бюст которого в виде римского императора установили в пригороде Санкт-Петербурга, в очередной раз изобразили на иконе, что вызвало волну насмешек в соцсетях.

По информации журналиста Дениса Казанского, икону с Путиным сделал житель оккупированного Алчевска.

«У Путина один нимб слева не раскрылся», — прокомментировал фото один из интернет-пользователей. «Тяжелый случай», — добавил второй. «З дитинства за Міккі-Мауса», — иронизирует третий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Белгородской области РФ на территории военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» на богослужение в память о погибших на Курской дуге советских воинах привезли икону со Сталиным.

Также сообщалось, что российская организация «Национальный комитет +60», которая добивается скорейшего причисления президента РФ к лику святых, просила патриарха Кирилла утвердить текст молитвы к Владимиру Путину.

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