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Боевикам "ЛНР" на Донбассе предлагают молиться перед иконой с Путиным: сеть насмешило фото
Российского президента Владимира Путина, бюст которого в виде римского императора установили в пригороде Санкт-Петербурга, в очередной раз изобразили на иконе, что вызвало волну насмешек в соцсетях.
По информации журналиста Дениса Казанского, икону с Путиным сделал житель оккупированного Алчевска.
«У Путина один нимб слева не раскрылся», — прокомментировал фото один из интернет-пользователей. «Тяжелый случай», — добавил второй. «З дитинства за Міккі-Мауса», — иронизирует третий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Белгородской области РФ на территории военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» на богослужение в память о погибших на Курской дуге советских воинах привезли икону со Сталиным.
Также сообщалось, что российская организация «Национальный комитет +60», которая добивается скорейшего причисления президента РФ к лику святых, просила патриарха Кирилла утвердить текст молитвы к Владимиру Путину.
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