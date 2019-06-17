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Украина

Молятся Путину? В сети показали странное видео из Крыма

13:47 17 июня 2019 65
Пирамида с фото Путина в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

На территории сада, расположенного под Терновкой в аненексированном Крыму, местный фермер возвел пирамидальную конструкцию и наклеил на строение фотографию президента РФ Владимира Путина. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ захватило пляж под оккупированным Севастополем.

«Мавзолей Путину при жизни! Пирамидальное строение с окнами и входной дверью. У фермера в саду под Терновкой (Крым). Вот так некоторые мокшане, поселившиеся в Крыму, молятся оккупантам», — говорится в комментарии к видео, попавшему в социальные сети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель оккупационной крымской администрации Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна «грязная днепровская вода» и что аграрии якобы уже приспособились к новым реалиям.

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