Мир

В России два человека сварились заживо, когда их машина провалилась в яму с кипятком (фото, видео)

В российском городе Пенза стоявший на парковке автомобиль Lada Largus, провалился под землю, оказавшись в яме с кипятком. На месте обвала асфальта находятся тепловые сети. Водитель и пассажир погибли на месте.

Из провала машину доставали с помощью крана.

Издание «Пенза Взгляд» пишет, что прокуратора начала проверку по факту.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харькове водитель и пассажир на крыше автомобиля спасались от кипятка, когда под асфальтом прорвало трубу с горячей водой.

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