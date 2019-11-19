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Мир

В России два человека сварились заживо, когда их машина провалилась в яму с кипятком (фото, видео)

11:34 19 ноября 2019 178
Яма с кипятком
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В российском городе Пенза стоявший на парковке автомобиль Lada Largus, провалился под землю, оказавшись в яме с кипятком. На месте обвала асфальта находятся тепловые сети. Водитель и пассажир погибли на месте.

Из провала машину доставали с помощью крана.

Издание «Пенза Взгляд» пишет, что прокуратора начала проверку по факту.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харькове водитель и пассажир на крыше автомобиля спасались от кипятка, когда под асфальтом прорвало трубу с горячей водой.

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