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Спорт

Под Киевом трагически погибла член сборной Украины по боксу (фото)

18:49 15 ноября 2019 414
Амина Булах бокс
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Юная украинская спортсменка, призер молодежного чемпионата Европы по боксу Амина Булах погибла при трагических обстоятельствах. Об этом сообщили на странице Федерации бокса в Facebook.

«За трагічних обставин загинула член жіночої молодіжної збірної України Аміна Булах… Вічна пам’ять… Федерація боксу України висловлює щирі слова співчуття батькам, родині та близьким Аміни», — говорится в записи. При каких именно обстоятельствах произошла трагедия, не сообщается.

Амина вместе с тренером

Прощание со спортсменкой, которой было всего 18 лет, пройдет в ее родном городе — Кропивницком. Там же ее и похоронят.

Отметим, что к своим 18 годам девушка уже выигрывала чемпионат Украины, а также завоевала «бронзу» на молодежном чемпионате Европы, который в сентябре прошел в столице Болгарии — Софии.

Юная боксерша становилась чемпионкой Украины и бронзовым призером молодежного чемпионата Европы

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили утонула в озере Комо.

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