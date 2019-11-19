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Эксперт назвал преступлением импорт электроэнергии из РФ, а не драку Ляшко с Герусом

12:26 19 ноября 2019 74
Алексей Кучеренко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Преступление — это импорт электроэнергии из РФ, а не драка Андрея Геруса и Олега Ляшко. Об этом написал первый заместитель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, комментируя рассмотрение судом ходатайства прокуратуры об избрании Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Ничего трагического в ВИП-зале Борисполя не произошло, а ваше наглое и дерзкое пренебрежение регламентом, манипуляции и прямой обман в ходе рассмотрения вашей „эпохальной“ правки, является само по себе преступлением и вызвало бурю эмоций не только у господина Ляшко, а и у тысяч адекватных и патриотичных украинцев», — написал Кучеренко в соцсети, обращаясь к Герусу.

Он призвал Геруса не опускать «ниже плинтуса» свой авторитет как руководителя комитета и начинающего политика.

«Найдите в себе силы не вестись на указания ваших „старших товарищей“, которые ведут свои большие финансовые баталии со своими конкурентами…» — отметил нардеп.

Он также отметил, что проконсультировался с юристами и они не подтвердили уверенность Геруса в юридической квалификации инцидента, который произошел между ним и Ляшко.

Ранее Кучеренко заявлял, что Герус не имеет морального права быть председателем комитета и должен быть уволен с должности, поскольку якобы лоббирует интересы олигархов.

18 ноября Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь» и направила в суд ходатайство об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Напомним, 6 ноября в VIP-терминале аэропорта «Борисполь» Олег Ляшко подрался с депутатом Герусом, обвинив его в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен из-за внесенной депутатом поправки к закону.

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