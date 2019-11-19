Стиль жизни

Легкие рецепты для ужина: новый салат сезона, спагетти по-неаполитански и десерт в стаканчике (фото)

В разное время и в разных местах гостями известного итальянского кулинара, ныне шеф-повара киевского отеля Radisson Blu Hotel, Kyiv City Centre Сальвадоре де Виво были Дональд Трамп, Фрэнсис Форд Коппола, Джулия Робертс, Тото Кутуньо, Кристина Агилера, Ингрид. Он работал во Вьетнаме, Турции, Бахрейне и в других странах. Блюда Сальваторе де Виво вызывают восхищение. Каждое — кулинарный шедевр, даже если приготовлено из обычных, всем доступных продуктов. Сегодня Сальваторе де Виво угощает ими киевлян и гостей украинской столицы. Легкими рецептами блюд известный кулинар поделился с читателями «ФАКТОВ».

— Сальваторе, кто из знаменитых гостей больше всего вас поразил отношением к еде?

— Пожалуй, президент США Дональд Трамп. Несколько лет назад я работал в итальянском ресторане «1906» гольф-клуба в Шотландии. Трамп прилетел туда на вертолете с дочерью Иванкой. Но удивить его едой не удалось, он не гурман. Быстро перекусил чизбургером и уехал по делам.

— Известно, что одно время вы были личным поваром у всемирно известного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Мне тоже посчастливилось с ним общаться. Помню, как Коппола рассказывал, что любит побаловать семью блюдами собственного приготовления. Однажды на свой день рождения он приготовил блюда японской кухни. За столом собралась вся семья. Все были в кимоно. Кроме того, режиссер увлекается виноделием.

— Фрэнсис Форд Коппола — гурман. Особенно ему нравится неаполитанская кухня. Мне тоже, так как домашняя паста, овощное рагу, пицца Фритта с салями и ветчиной — все это вкусы моего детства. Мои любимые спагетти с анчоусами, маслинами и томатами черри я предлагаю сегодня киевлянам и гостям украинской столицы. Приготовить это блюдо несложно, при этом гарантирую, что вы получите от его вкуса истинное наслаждение.

Спагетти с анчоусами – блюдо сытное (фото автора)

Спагетти с анчоусами, маслинами и помидорами черри Ингредиенты на 1 порцию: Спагетти 90 г, маслины 30 г, анчоусы 15 г, белое сухое вино 30 мл, помидоры черри 30 г, петрушка 5 г, каперсы 5 г, оливковое масло 5 мл, чеснок 3 зубчика, красный перец чили 1 г. Приготовление: • На сковороде обжарьте анчоусы и каперсы с добавлением оливкового масла, перца чили и чеснока. • Добавьте белое вино, а через пару минут — помидоры черри, маслины и петрушку. • Варите спагетти в течение восьми минут в подсоленной воде. • Добавьте их в соус и перемешайте всё в кастрюле. Подавайте!

— Есть какие-то секреты в приготовлении этого блюда?

— Перец чили и чеснок обычно извлекается из масла после обжаривания. Анчоусы подойдут и вяленые, и консервированные. Томаты черри для блюда можно порезать на половинки или четвертинки. От кожицы их можно не очищать. К слову, большой любитель пасты — знаменитый певец Тото Кутуньо. Его любимая паста — с томатами черри и базиликом.

— Как вы считаете, в чем секрет популярности итальянской кухни во всем мире?

— Итальянская еда — еда для каждого дня. Она простая, вкусная и разнообразная.

— Сейчас сезон тыквы. Что посоветуете приготовить из нее?

— Например, салат из печеной тыквы с киноа и горгондзолой. Такое необычное сочетание приводит гостей в восторг. С удовольствием поделюсь рецептом.

Оригинальный салат из печеной тыквы и киноа с горгондзолой легко приготовить и в домашних условиях (фото автора)

Салат из печеной тыквы с киноа и горгондзолой Ингредиенты на 1 порцию: Тыква 50 г, киноа 20 г, микс-салат 20 г, сыр горгондзола 20 г, сливки 40 г, оливковое масло 5 г, чеснок 3, тимьян 3 г. Приготовление: • Нарезать тыкву на маленькие кубики и запечь в духовке в течение 10 минут при 175 градусах с чесноком и тимьяном. • Варить киноа в соленой воде в течение 12 минут до полной готовности. • На водяной бане смешать сыр горгондзола со сливками, добавить соль и черный перец. • Положите в тарелку приправленный оливковом маслом и подсоленный микс-салат. В конце добавьте киноа, тыкву и горгондзолу. И приятного аппетита!

— Какую тыкву посоветуете выбрать?

— Берите длинную с сочной мякотью.

— А что посоветуете приготовить на десерт?

— Если хотите порадовать родных и близких чем-то необычным, приготовьте заварной крем с розмарином и клубникой. Он имеет нежный и в то же время пикантный вкус.

Заварной крем с розмарином и клубникой Ингредиенты на 1 порцию: Молоко 200 мл, 1 яичный желток, мука 8 г, сахар 20 г, розмарин 5 г, клубника 15 г. Приготовление: • В кастрюлю влейте молоко, добавьте розмарин и сахар. Доведите до кипения. Процедите. • Смешайте муку, яичный желток и четверть порции горячего молока. • Вылейте всю смесь в кастрюлю с оставшимся молоком и доведите до кипения • Нарежьте клубнику на четвертинки и декорируйте ею охлажденный крем.

— Как лучше подавать этот десерт?

— В стаканчиках.

— Творческому человеку никак не обойтись без вдохновения. Сальваторе, а что вас вдохновляет на создание ваших кулинарных произведений?

— Мой восьмилетний сын Риккардо. Мы с ним готовим дома. И даже в школе для его одноклассников я проводил мастер-класс по приготовлению пиццы.

Сальваторе де Виво: «Итальянская кухня популярна во всем мире. Ее блюда простые, вкусные и разнообразные» (фото автора)

— Сальваторе, какое ваше творческое кредо?

— Главное в блюде — вкус. Красивая, эффектная подача вторична, хотя без нее, конечно, не обойтись. Однако если блюдо невкусное, все остальное, согласитесь, уже не имеет никакого значения. И, безусловно, очень важно, чтобы еда была полезной.

— Много лет назад вы приехали работать в Киев. Потом трудились в других странах. И вот снова вы в столице Украины. Что изменилось за эти годы в ресторанной сфере?

— Ресторанов стало больше, а качество продуктов лучше. Сейчас в Киеве можно найти практически любые овощи и фрукты, причем разных сортов.

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