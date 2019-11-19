Стал известен состав «корзин» при жеребьевке Евро-2020

Спорт

Во вторник, 19 ноября, на футбольных полях Старого Света финишировал групповой турнир квалификации Евро-2020 (250 поединков), по итогам которого определились 20 из 24 участников финального турнира. Последние четыре счастливчика станут известны в марте 2020-го по итогам поединков плей-офф Лиги наций (жеребьевка — 22 ноября).

Уже сформированы «корзины» перед жеребьевкой финального турнира чемпионата Европы, которая состоится в субботу, 30 ноября, в 19:00 в Бухаресте.

«Корзина» 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Украина.

«Корзина» 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия.

«Корзина» 3: Португалия Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

«Корзина» 4: Уэльс, Финляндия, победитель плей-офф 1, победитель плей-офф 2, победитель плей-офф 3, победитель плей-офф 4.

Напомним также, что уже утверждены города проведения матчей в каждой группе Евро-2020 (хозяева по два поединка проведут дома).

Группа А. Рим (Италия), Баку (Азербайджан).

Группа В. Санкт-Петербург (Россия), Копенгаген (Дания).

Группа С. Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния).

Группа D. Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Группа Е. Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия).

Группа F. Мюнхен (Германия), Будапешт (Венгрия).

Поскольку команда Андрея Шевченко, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, не может оказаться в одной группе с представителями первой «корзины», то «желто-синие» точно не попадут в квартет А (с Италией), D (с Англией), Е (с Испанией) и F (с Германией). Кроме того, не забываем, что Украину разведут с Россией, а это означает, что нашей сборной нет места и в квартете В. Остается группа С, где оппонентом команды Украины точно станет сборная Нидерландов.

Как известно, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на шесть групп по четыре команды. Финальный матч турнира будет сыгран на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины на 93-й минуте спаслась от поражения в Белграде.

Фото uefa.com

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