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Украина

Экс-нардеп прокомментировал причину драки Ляшко и Геруса

13:14 19 ноября 2019 61
Руслан Кошулинский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Сегодня, 19 ноября, Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь» и направила в суд ходатайство об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Комментируя причину инцидента Ляшко с Герусом, произошедшего из-за поправки Геруса к законопроекту, которая позволила возобновить импорт электроэнергии из России, экс-депутат Руслан Кошулинский подчеркнул, что торговля со страной-агрессором является недопустимой.

«Это недопустимо, когда агрессору даются преференции, у агрессора закупается энергетика, то есть электроэнергия. Это, во-первых, выбивание своего производителя. Вы знаете последствия, которые уже „Энергоатом“ получил после этого, после этих вещей. То есть мы уже теряем», — сказал Кошулинский.

Он также отметил, что из-за импорта электроэнергии из РФ Украина рискует потерять поддержку европейских партнеров и они могут отменить санкции против России, введенные за оккупацию ею Крыма и части Донбасса.

«Мы можем потерять поддержку наших европейских партнеров, из-за санкций, которые они применяют к Московии, они также теряют. У них возникает вопрос: почему мы должны терять свои средства, когда вы себе позволяете торговать с так называемым агрессором, которого вы так называете? Поэтому мы можем иметь очень негативные последствия», — добавил экс-депутат.

Напомним, 6 ноября в VIP-терминале аэропорта «Борисполь» лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко подрался с депутатом Андреем Герусом, которого он обвинил в импорте российской электроэнергии.

18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза — до 12 млн кВт-ч в сут.

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