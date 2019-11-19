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Украина

«Зачистка и насильственное переселение во Львов»: Скабеева отличилась нелепым фейком о реинтеграции Донбасса

13:43 19 ноября 2019 286
Скабеева и Попов
Инф. «ФАКТОВ»

На российском телевидении в эфире программы «60 минут» пропагандистка Ольга Скабеева рассказала о «страшных муках», которые якобы ожидают жителей оккупированного Донбасса после того, как начнется реинтеграция региона. Ролик в Twitter опубликовал журналист Денис Казанский.

По словам Скабеевой украинцам, живущим сейчас на территории оккупированного Донбасса, грозит зачистка, насильственная украинизация и депортация в западные области Украины.

Тех, кто знает украинский язык, якобы трогать не будут или отправят, по ее словам, в лучшем случае, в Россию. Остальных насильственно вывезут во Львов «на перевоспитание к патриотам и бандеровцам».

В сети по-разному прокомментировали ролик.

Напомним, действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей («особом статусе») истекает 31 декабря 2019 года.

Новый закон об «особом статусе» Донбасса будет рассмотрен парламентом после саммита «нормандской четверки». По словам украинского спикера Дмитрия Разумкова, документ будет сопровождаться широким обсуждением в обществе. А «красные линии» по закону об «особом статусе» останутся в приоритете.

Вместе с тем, «власти» так называемых «республик» в эфире росТВ уже заявили, чего они хотят от нового украинского закона.

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