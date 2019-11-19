Закон об «особом статусе» Донбасса: Разумков назвал сроки принятия документа

Политика

Новый закон об «особом статусе» Донбасса будет рассмотрен парламентом после саммита «нормандской четверки», который должен пройти 9 декабря в Париже. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков отметил, что документ будет рассматриваться в «турборежиме». Ведь после саммита в «нормандском формате» у парламента останется 11 дней для разработки законопроекта, четыре из которых предусматривают режим пленарных заседаний, когда его можно принять.

Политик выразил надежду, что к созданию закона, который будет влиять на национальную безопасность Украины, присоединяться представители всех политсил парламента.

Разумков заверил, что «красные линии» по закону об «особом статусе» останутся в приоритете. По его словам, процесс будет сопровождаться широким обсуждением в обществе.

Вместе с тем, «власти» так называемых «республик» имеют свое видение закона «об особом статусе» Донбасса. Главарь «ДНР» Пушилин в эфире росТВ заявил, что боевики «будут настаивать» на русском языке, сотрудничестве с Россией и праве формировать «свои» силовые подразделения. Связи с Киевом он видит на «договорных отношениях».

Напомним, действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей («особом статусе») истекает 31 декабря 2019 года.

Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.

Между тем, Россия требует от Украины навсегда закрепить в Конституции «особый статус» Донбасса. Это одно из условий согласия Кремля на встречу в «нормандском формате».

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