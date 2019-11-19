- 10:23 Застрявшая в пробке невеста сменила лимузин на пожарную машину, чтобы не опоздать на свадьбу
- 10:13 В центре Днепра загорелся трамвай с пассажирами: в сеть попало видео происшествия
- 10:13 Легализацию азартных игр не поддерживают 58% украинцев, — исследование
- 10:12 Закон об особом статусе Донбасса: Разумков назвал сроки принятия документа
- 10:02 «Не признает Крым»: в России начали угрожать Лукашенко
- 10:00 Украинцы признали moneyveo лучшим сервисом онлайн-кредитования 2019 года
- 09:51 Волочкова в полупрозрачном купальнике показала, чем соблазняет мужчин
- 09:46 Масштабный пожар в воинской части на Львовщине: есть погибшие и пострадавшие
- 09:45 Девушка решила сделать милое селфи с собакой и получила неожиданный результат, насмешивший сеть
- 09:43 Игорь Верник снова попал в больницу с сильными болями
- 09:43 Всеукраинский диктант без ошибок написали только два человека
- 09:26 «Больше, чем нужно»: Новосад сделала громкое заявление об украинских учителях
Закон об особом статусе Донбасса: Разумков назвал сроки принятия документа
Новый закон об «особом статусе» Донбасса будет рассмотрен парламентом после саммита «нормандской четверки», который должен пройти 9 декабря в Париже. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Разумков отметил, что документ будет рассматриваться в «турборежиме». Ведь после саммита в «нормандском формате» у парламента останется 11 дней для разработки законопроекта, четыре из которых предусматривают режим пленарных заседаний, когда его можно принять.
Политик выразил надежду, что к созданию закона, который будет влиять на национальную безопасность Украины, присоединяться представители всех политсил парламента.
Разумков заверил, что «красные линии» по закону об «особом статусе» останутся в приоритете. По его словам, процесс будет сопровождаться широким обсуждением в обществе.
Вместе с тем, «власти» так называемых «республик» имеют свое видение закона «об особом статусе» Донбасса. Главарь «ДНР» Пушилин в эфире росТВ заявил, что боевики «будут настаивать» на русском языке, сотрудничестве с Россией и праве формировать «свои» силовые подразделения. Связи с Киевом он видит на «договорных отношениях».
Напомним, действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей («особом статусе») истекает 31 декабря 2019 года.
Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.
Между тем, Россия требует от Украины навсегда закрепить в Конституции «особый статус» Донбасса. Это одно из условий согласия Кремля на встречу в «нормандском формате».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт