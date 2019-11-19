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Украина

Эколог назвала манипулятивным рейтинг крупнейших загрязнителей воздуха от Минэнерго

14:07 19 ноября 2019 32
трубы
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

18 ноября Министерство энергетики и защиты окружающей среды опубликовало рейтинг топ-20 загрязнителей на основе выбросов вредных веществ в атмосферу крупных украинских предприятий за 2018 год. Экологи считают, что в цифрах опубликованного рейтинга прослеживается манипуляция и неточность.

«Это манипуляции цифрами. ПАО АМКР (Арселор Миттал Кривой Рог) исключил из отчета выбросы источников, переданных предприятиям-спутникам (так называемый, аутсорсинг), тем самым уменьшил объем загрязняющих веществ. Например, ООО ЛМЗ не отчиталось, так как фактически это вклад АМКР. Вот так искусственно сместился загрязнитель на вторую строчку. А если определить фактические, а не расчетные объемы, то вообще…» — отметила в комментарии к публикации министерства уполномоченный представитель Межрегионального бюро экологичествой защиты Василина Никульникова.

Она также подчеркнула, что Минэкоэнергетики обязано проверять достоверность статистической информации. «И, как следствие, использовать такую информацию для аннулирования разрешения на выбросы загрязняющих веществ субъектов хоздеятельности, которые предоставляют недостоверную информацию», — отметила эколог.

Экологические активисты призвали Минэнерго и защиты окружающей среды избегать публикации непроверенных данных.

По данным министерства, в опубликованный им рейтинг за прошлый год вошли 20 объектов, которые выбрасывают более остальных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Из них семь расположены в Днепропетровской области, пять — в Донецкой, два — в Запорожской, и по одному предприятию в Ивано-Франковской, Львовской, Луганской, Черкасской, Винницкой, Киевской областях. Большинство предприятий — металлургической промышленности и ТЭС.

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