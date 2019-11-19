Происшествия

Бил женщин в лицо и убегал: в Днепре поймали опасного преступника (фото)

В Днепре задержали мужчину, нападавшего на женщин в Амур-Нижнеднепровском районе. Об этом в Facebook сообщила сотрудник Нацполиции Анна Старчевская.

«Только что задержали подозреваемого в нападениях на женщин в АНД районе. Это 32-летний местный житель. К сожалению, задержать удалось после совершения очередного преступления. Сейчас он доставлен в отделение полиции», — написала она и опубликовала фото преступника.

Напомним, в Днепре неизвестный мужчина подходил к потенциальной жертве, бил ее в лицо и стремительно убегал. При этом неадекватный мужчина даже не пытался грабить своих жертв. Пострадавшие предполагают, что мужчина психически болен.

Из-за отсутствия материального ущерба заявление пострадавшие в полицию не писали. В то же время женщины опасаются, что неизвестный «психопат» может нечаянно нанести очень глубокое ранение очередной своей жертве, повредив жизненно важные органы.

Ранее «ФАКТЫ"писали, что по ночным улицам Днепра разгуливал голый мужчина и вступал в беседы с одинокими прохожими.

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