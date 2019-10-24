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"Заплатил за коммуналку": в сети обсуждают видео с голым мужчиной на улице в Днепре
Ночью 23 октября по ночным улицам Днепра разгуливал голый мужчина и вступал в беседы с одинокими прохожими. Ранее в центре Киева заметили почти голого курьера по доставке еды.
Ролик на канале YouTube опубликовал ресурс «Обозреватель Днепр».
Мужчину видели в районе магазина «АТБ» на улице Княгини Ольги. Он, не стесняясь своей наготы, пытался поговорить с прохожим.
Пользователи сети сразу же предположили, что бедняга выложил все деньги за коммуналку и остался «в чем мать родила».
Кто-то, скорее всего противник декоммунизации, пишет, что «в Днепропетровске такого не было».
Ранее «ФАКТЫ» писали о необычной фотосессии девушки из Николаева и о забеге в Киеве на Крещатике, который устроила группа из шести голых молодых мужчин. Они пробежали в сторону Майдана Независимости, прикрывая галстуками свое мужское достоинство.
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