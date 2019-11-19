Политика

Мажоритарные округа продавали "слугам народа" по 300 тысяч долларов, но Зеленский об этом вряд ли знал, — Скороход (видео)

Народный депутат Анна Скороход, которая была избрана в Раду в мажоритарном округе от партии «Слуга народа», однако в ноябре ее исключили из партийной фракции, выступила с новыми откровениями.

В интервью ObozTV она отметила, что «слышала от многих коллег», что на парламентских выборах округа продавались по всей Украине по средней цене в 300 тысяч долларов.

При этом она отказась уточнить детали под предлогом, что тем самым может выдать источник информации.

«Мы общаемся между собой. Многие говорили: „Ой, у нас тот округ сливали, и тот округ сливали, а мы знаем, что тот сливал и тот сливал“. И никто ничего не хочет делать, потому что выборы прошли», — сообщила она.

По ее мнению, именно из-за такой торговли во фракцию зашли случайные люди.

В то же время, Скороход подчеркнула, что президент Зеленский о подобной коррупции в своей партии вряд ли знал.

Напомним, Скороход объяснила также, за что «послушные» депутаты монобольшинства получают многотысячные «зарплаты в конвертах». При этом она снова отказалась называть фамилии, заявив, что не хочет подставлять ни тех, кто брал деньги, и тех, кто их давал.

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