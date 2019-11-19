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Политика

Скороход о зарплатах в конвертах «слугам народа»: платят только послушным

10:54 19 ноября 2019 290
Скороход
Инф. «ФАКТОВ»

Внефракционный народный депутат Анна Скороход, которую за ее позицию исключили из фракции «Слуга народа», заявила, что зарплату в конвертах получают нардепы монобольшинства, которые во всем выполняют указания руководства фракции. Об этом она рассказала в блиц-интервью изданию OBOZREVATEL.

По ее словам, она не называет фамилии, потому что не хочет подставлять людей — и тех, кто брал деньги, и тех, кто их давал. Но о взятках Скороход знает из СМИ, Telegram-каналов, а также это подтверждают ее личные наблюдения.

Нардеп считает, что руководство фракции знает о такой ситуации. А конверты получают те «слуги», которые голосуют, как им говорят, то есть «послушные».

Скороход же неоднократно отстаивала свою позицию и по ГТС, и по рынку земли и другим вопросам. Поэтому деньги ей никто и не предлагал.

Ранее Скороход подтвердила, что спикер Рады Дмитрий Разумков зашифровано указывает парламентариями, за какой законопроект следует голосовать.

Напомним, с трибуны Верховной Рады Анна Скороход заявила, что из-за «неправильного» голосования по законопроекту о продаже земли правоохранители задержали ее мужа.

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