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Смертельный пожар в воинской части во Львове: ГБР опубликовало впечатляющие фото с места трагедии
Региональное управление Государственного бюро расследований во Львовской области расследует причины возникновения смертельного пожара, возникшего в воинской части поселка Старычи Яворивского района Львовской области 19 ноября.
В пресс-службе ГБР подтвердили, что в результате пожара один офицер погиб, еще один получил ожоги и в настоящее время находится в реанимации.
Опубликованы новые фото с территории сгоревшей воинской части.
Напомним, в ликвидации пожара пришлось задействовать спасателей и технику пожарных отрядов Яворова, Новояворовска, поселка Немиров и поста села Ивано-Франково. Всего работали 35 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Также помогали тушить огонь 26 военнослужащих.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!