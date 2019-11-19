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Смертельный пожар в воинской части во Львове: ГБР опубликовало впечатляющие фото с места трагедии

17:07 19 ноября 2019 300
Смертельный пожар в воинской части во Львове: ГБР опубликовало впечатляющие фото с места трагедии
Инф. «ФАКТОВ»

Региональное управление Государственного бюро расследований во Львовской области расследует причины возникновения смертельного пожара, возникшего в воинской части поселка Старычи Яворивского района Львовской области 19 ноября.

В пресс-службе ГБР подтвердили, что в результате пожара один офицер погиб, еще один получил ожоги и в настоящее время находится в реанимации.

Опубликованы новые фото с территории сгоревшей воинской части.

Напомним, в ликвидации пожара пришлось задействовать спасателей и технику пожарных отрядов Яворова, Новояворовска, поселка Немиров и поста села Ивано-Франково. Всего работали 35 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Также помогали тушить огонь 26 военнослужащих.

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