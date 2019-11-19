- 11:54 В России снимут двойника Зеленского в фильме об Украине
- 11:54 Во дворе жилого дома в Днепре прогремел взрыв: есть погибший
- 11:43 С 20 ноября водителей начнут наказывать за перевозку детей без автокресел: что грозит нарушителям
- 11:40 Гениально: в сети обсуждают яркий клип об истории Украины
- 11:34 В России два человека сварились заживо, когда их машина провалилась в яму с кипятком
- 11:22 Зеленский обвинил Тимошенко в попытке устроить «договорняк»
- 11:19 Из одежды только стразы: голая Тина Кароль взбудоражила сеть
- 11:01 Под Киевом вооруженный молодчик за час напал на двух женщин: подробности и фото
- 11:00 70-летний отец-трансгендер Кайли и Кендалл Дженнер появился на людях в купальнике-бикини
- 10:55 Свитолина пообещала стать первой ракеткой мира и намекнула на скорую свадьбу
- 10:54 Скороход о зарплатах в конвертах «слугам народа»: платят только послушным
- 10:39 «Путина благословлять надо»: сеть насмешило показательное видео из России
Смертельный пожар в воинской части на Львовщине: выяснились новые детали
Во вторник, 19 ноября, в военной части поселка Старычи Львовской области произошел пожар, в результате которого один офицер погиб, еще один получил ожоги. Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.
Информация о возгорании поступила спасателям 5:03 утра. Пожар возник в административном здании размером 40×12 м.
На момент прибытия пожарных к месту ЧП, здание было полностью охвачено огнем.
В 6:26 пожарные локализовали пожар, а в 8:08 полностью ликвидировали.
В ликвидации пожара были задействованы спасатели и техника пожарных отрядов Яворова, Новояворовска, поселка Немиров и поста села Ивано-Франково. Всего работали 35 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Также помогали тушить огонь 26 военнослужащих.
В результате пожара получил термический ожог спины и обеих верхних конечностей мужчина 1978 года рождения, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в Новояворовскую районную больницу. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели в одном из помещений обнаружили тело погибшего мужчины.
Напомним, на днях в Балаклее Харьковской области на территории арсенала снова взрывались боеприпасы. Ранее масштабные взрывы боеприпасов на военных складх в Балаклее были в 2017 году, которые нанесли ущерб в миллиард долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!