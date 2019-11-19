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Происшествия

Смертельный пожар в воинской части на Львовщине: выяснились новые детали

10:32 19 ноября 2019 221
пожарные
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 19 ноября, в военной части поселка Старычи Львовской области произошел пожар, в результате которого один офицер погиб, еще один получил ожоги. Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям 5:03 утра. Пожар возник в административном здании размером 40×12 м.

На момент прибытия пожарных к месту ЧП, здание было полностью охвачено огнем.

В 6:26 пожарные локализовали пожар, а в 8:08 полностью ликвидировали.

В ликвидации пожара были задействованы спасатели и техника пожарных отрядов Яворова, Новояворовска, поселка Немиров и поста села Ивано-Франково. Всего работали 35 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Также помогали тушить огонь 26 военнослужащих.

В результате пожара получил термический ожог спины и обеих верхних конечностей мужчина 1978 года рождения, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в Новояворовскую районную больницу. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели в одном из помещений обнаружили тело погибшего мужчины.

Напомним, на днях в Балаклее Харьковской области на территории арсенала снова взрывались боеприпасы. Ранее масштабные взрывы боеприпасов на военных складх в Балаклее были в 2017 году, которые нанесли ущерб в миллиард долларов.

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