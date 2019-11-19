Гончарук поставил стратегические задачи новому руководителю «Укравтодора»

Политика

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал первоочередные задачи на следующий год — это борьба с коррупцией и масштабное обновление дорожного покрытия в стране. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, представляя нового руководителя «Укравтодора» Александра Кубракова.

«На следующий год у нас очень амбициозные планы по строительству дорог, поэтому нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве „Укравтодора“. В честности и патриотизма Александра — не сомневаюсь. Весной 2020 планируем масштабный ремонт дорог. Я убежден, что за короткий срок автодороги Украины БУДУТ соответствовать европейским стандартам», — заявил премьер.

Он также назвал приоритетной задачей завершение одного из «долгостроев» — Запорожского моста, который начали строить еще в 2004 году.

«В следующем году люди должны увидеть, что дороги — это один из приоритетов нашей команды. Первоочередные задачи Александра (Кубракова. — Авт.) на новой должности: объявить международный тендер на достройку запорожского моста. Этот мост — наш общий проект, который мы должны завершить в течение 2−3 лет. Подготовить планы восстановления дорог на 2020 год. Привлекать инвестиции и усиливать работу с МФО», — отметил Гончарук.

Отдельным направлением работы председатель правительства выделил борьбу с коррупцией в «Укравтодоре». По мнению премьера, для этого необходимо полностью обновить руководящей состав служб автомобильных дорог в областях, а также руководство ГАК «Автомобильные дороги Украины» и создать прозрачные процедуры закупок.

«Дороги — наш приоритет!» — подытожил премьер-министр.



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