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Дорофеева, Каменских и другие: украинки вошли в топ-100 сексуальных женщин РФ (фото)
Популярный российский журнал MAXIM составил топ-100 самых сексуальных женщин РФ 2019, включив в рейтинг многих украинок.
Так, на седьмом месте оказалась Вера Брежнева. В прошлом году Вера была второй. В 2019-м читатели журнала решили, что Брежнева должна быть на 13-м месте, а вот судьи отдали ей пятое.
Настя Каменских заняла восьмое место, хотя судьи отдали ей восемнадцатое. Кстати, после замужества Настя стала популярнее в России, в прошлом году она была на 11-м месте.
На 13-м месте оказалась Надежда Дорофеева, а горячая Анна Седокова — на 17-м. Сексапильная Эрика Герцег оказалась на 39-м месте.
Двадцать пятой стала Ани Лорак, обогнав на две позиции Регину Тодоренко. Санта Димопулос заняла тридцать пятое место.
Ольга Куриленко и Даша Астафьева оказались на 54-м и 55-м местах, Светлана Лобода на 82-м, а Надежда Мейхер-Грановская — на 90-м.
Возглавила список россиянка Ирина Шейк, а последнюю позицию заняла Алсу.
Напомним, ранее мы публиковали эротическую фотосессию Эрики Герцег.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!