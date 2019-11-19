24.11 / 24.35 26.58 / 26.96
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дорофеева, Каменских и другие: украинки вошли в топ-100 сексуальных женщин РФ (фото)

17:53 19 ноября 2019 47
Настя Каменских
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный российский журнал MAXIM составил топ-100 самых сексуальных женщин РФ 2019, включив в рейтинг многих украинок.

Так, на седьмом месте оказалась Вера Брежнева. В прошлом году Вера была второй. В 2019-м читатели журнала решили, что Брежнева должна быть на 13-м месте, а вот судьи отдали ей пятое.

Максим

Брежнева

Настя Каменских заняла восьмое место, хотя судьи отдали ей восемнадцатое. Кстати, после замужества Настя стала популярнее в России, в прошлом году она была на 11-м месте.

Каменских

На 13-м месте оказалась Надежда Дорофеева, а горячая Анна Седокова — на 17-м. Сексапильная Эрика Герцег оказалась на 39-м месте.

Седокова

Двадцать пятой стала Ани Лорак, обогнав на две позиции Регину Тодоренко. Санта Димопулос заняла тридцать пятое место.

Лорак

Ольга Куриленко и Даша Астафьева оказались на 54-м и 55-м местах, Светлана Лобода на 82-м, а Надежда Мейхер-Грановская — на 90-м.

Максим

Астафьева

Возглавила список россиянка Ирина Шейк, а последнюю позицию заняла Алсу.

Напомним, ранее мы публиковали эротическую фотосессию Эрики Герцег.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Девушка-боец ММА в хиджабе умерла после жесткого нокаута (фото)

Девушка-боец ММА в хиджабе умерла после жесткого нокаута (фото)

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

осень

Неуклонно приближается зима: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер