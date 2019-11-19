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Дорофеева, Каменских и другие: украинки вошли в топ-100 сексуальных женщин РФ (фото)

Популярный российский журнал MAXIM составил топ-100 самых сексуальных женщин РФ 2019, включив в рейтинг многих украинок.

Так, на седьмом месте оказалась Вера Брежнева. В прошлом году Вера была второй. В 2019-м читатели журнала решили, что Брежнева должна быть на 13-м месте, а вот судьи отдали ей пятое.

Настя Каменских заняла восьмое место, хотя судьи отдали ей восемнадцатое. Кстати, после замужества Настя стала популярнее в России, в прошлом году она была на 11-м месте.

На 13-м месте оказалась Надежда Дорофеева, а горячая Анна Седокова — на 17-м. Сексапильная Эрика Герцег оказалась на 39-м месте.

Двадцать пятой стала Ани Лорак, обогнав на две позиции Регину Тодоренко. Санта Димопулос заняла тридцать пятое место.

Ольга Куриленко и Даша Астафьева оказались на 54-м и 55-м местах, Светлана Лобода на 82-м, а Надежда Мейхер-Грановская — на 90-м.

Возглавила список россиянка Ирина Шейк, а последнюю позицию заняла Алсу.

Напомним, ранее мы публиковали эротическую фотосессию Эрики Герцег.

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