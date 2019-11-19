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Суд отказался арестовывать Ляшко: кто взял его на поруки
Бориспольский городской районный суд вынес вердикт по ходатайству прокуратуры об взятии под стражу Олега Ляшко в связи с дракой с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом.
Экс-нардепа отпустили на поруки действующих народных избранников Виктории Сюмар («Европейская солидарность») и Михайла Волынца («Батьківщина»). Они обязаны гарантировать явку Ляшко в прокуратуру.
После заседания суда Ляшко заявил, что готовит обращение в правоохранительные органы в отношении Геруса (якобы тот сообщил неправдивые сведения о стычке с главным радикалом).
Он также решил обжаловать сообщение о вручении ему подозрения.
Напомним, возле здания суда участники движения «Вирок» бросили в Ляшко презервативы с вазелином.
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