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Политика

Суд отказался арестовывать Ляшко: кто взял его на поруки

18:38 19 ноября 2019 351
Ляшко в суде
Инф. «ФАКТОВ»

Бориспольский городской районный суд вынес вердикт по ходатайству прокуратуры об взятии под стражу Олега Ляшко в связи с дракой с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом.

Экс-нардепа отпустили на поруки действующих народных избранников Виктории Сюмар («Европейская солидарность») и Михайла Волынца («Батьківщина»). Они обязаны гарантировать явку Ляшко в прокуратуру.

После заседания суда Ляшко заявил, что готовит обращение в правоохранительные органы в отношении Геруса (якобы тот сообщил неправдивые сведения о стычке с главным радикалом).

Он также решил обжаловать сообщение о вручении ему подозрения.

Напомним, возле здания суда участники движения «Вирок» бросили в Ляшко презервативы с вазелином.

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