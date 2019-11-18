Ляшко хотят арестовать без права залога

Украина

Генеральная прокуратура направила в суд ходатайство о взятии под стражу бывшего народного депутата, лидера Радикальной Партии Олега Ляшко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Ляшко инкриминируют угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля (в данном случае речь идет о бывшем представителе президента Украины в Кабинете Министров Андрее Герусе, с которым Ляшко подрался в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта «Борисполь»).

Предложенная мера пресечения не предусматривает альтернативы в качестве залога.

«В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Дело будет рассматривать Бориспольский суд (инцидент произошел на территории VIP-терминала аэропорта «Борисполь»).

6 ноября 2019 года в Ляшко спровоцировал публичную драку с Герусом, выложив затем ее запись на свою страницу в Facebook. Формальным поводом для претензий стали якобы лоббистские действия нардепа от «Слуги народа» в отношении импорта электроэнергии из Беларуси и России.

После этого Геруса уволили с должности представителя президента в правительстве Украины.



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