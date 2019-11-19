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Суд обязал Россию выплатить по 60 тысяч евро семьям двум погибших на Донбассе украинских бойцов (фото)
Балтский районный суд Одесской области обязал Российскую Федерацию возместить родителям двух погибших на востоке Украины бойцов моральный ущерб. Как следует из решений суда, принятых в конце минувшей недели, родственники погибших обратились в суд с иском к РФ, классифицируя это как «моральный вред, причиненный в результате вооруженной агрессии этой страны».
В частности, рассмотрен иск родителей 19-летнего бойца, служившего страшим солдатом-водителем с мая 2014 года в 25-м отдельном полку.
Уроженец Балты Виталий Порфирьев закончил 9 классов местной школы, затем Одесский военный лицей, служил по контракту в воинской части. Погиб в феврале 2015 года при выходе из Дебальцево Донецкой области, куда был направлен командованием для перевозки военного имущества. В частности, 19 февраля, управлял военным грузовиком, в составе колонны, направлявшейся в город Артемовск Донецкой области. Попал под минометный обстрел вблизи населенного пункта Мироновский Бахмутского района, в тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь в Харьков. Однако медикам не удалось спасти жизнь юноши, 20 февраля он скончался.
Сын второй истицы был призван на военную службу 31 июля 2014 года, проходил ее в должности старшего стрелка механизированного батальона. Почти через два месяца, в сентябре, был направлен на территорию Донецкой области. Боец погиб возле блокпоста дороги Донецк — Мариуполь на расстоянии 500 метров юго-западной отметки Марьинского района Донецкой области (вблизи села Березово) во время минометного обстрела.
Истцы по двум делам и их представители в судебное заседание не явились, предоставив заявления о рассмотрении дел в их отсутствие. Представитель ответчика — Российской Федерации — также не явился, не сообщив суду о причинах неявки.
Исследовав материалы дела, суд удовлетворил требование матери погибшего стрелка. В частности, взыскал с РФ в пользу истицы моральный ущерб в размере более 1,684 млн грн. В пользу родителей бойца, погибшего при выходе из Дебальцево, взыскано почти 1,7 млн грн.
В судебных решениях отмечается, что эти суммы эквивалентны 60 тыс. евро по официальному курсу Национального Банка Украины на день подачи исков.
«После Дебальцево уже нигде не было так страшно», — рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» полковник Алексей Мирошниченко, которому довелось выходить из Дебальцевского котла.
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