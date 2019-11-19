Украина

Балтский районный суд Одесской области обязал Российскую Федерацию возместить родителям двух погибших на востоке Украины бойцов моральный ущерб. Как следует из решений суда, принятых в конце минувшей недели, родственники погибших обратились в суд с иском к РФ, классифицируя это как «моральный вред, причиненный в результате вооруженной агрессии этой страны».

В частности, рассмотрен иск родителей 19-летнего бойца, служившего страшим солдатом-водителем с мая 2014 года в 25-м отдельном полку.

Уроженец Балты Виталий Порфирьев закончил 9 классов местной школы, затем Одесский военный лицей, служил по контракту в воинской части. Погиб в феврале 2015 года при выходе из Дебальцево Донецкой области, куда был направлен командованием для перевозки военного имущества. В частности, 19 февраля, управлял военным грузовиком, в составе колонны, направлявшейся в город Артемовск Донецкой области. Попал под минометный обстрел вблизи населенного пункта Мироновский Бахмутского района, в тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь в Харьков. Однако медикам не удалось спасти жизнь юноши, 20 февраля он скончался.

Сын второй истицы был призван на военную службу 31 июля 2014 года, проходил ее в должности старшего стрелка механизированного батальона. Почти через два месяца, в сентябре, был направлен на территорию Донецкой области. Боец погиб возле блокпоста дороги Донецк — Мариуполь на расстоянии 500 метров юго-западной отметки Марьинского района Донецкой области (вблизи села Березово) во время минометного обстрела.

Истцы по двум делам и их представители в судебное заседание не явились, предоставив заявления о рассмотрении дел в их отсутствие. Представитель ответчика — Российской Федерации — также не явился, не сообщив суду о причинах неявки.

Исследовав материалы дела, суд удовлетворил требование матери погибшего стрелка. В частности, взыскал с РФ в пользу истицы моральный ущерб в размере более 1,684 млн грн. В пользу родителей бойца, погибшего при выходе из Дебальцево, взыскано почти 1,7 млн грн.

В судебных решениях отмечается, что эти суммы эквивалентны 60 тыс. евро по официальному курсу Национального Банка Украины на день подачи исков.

«После Дебальцево уже нигде не было так страшно», — рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» полковник Алексей Мирошниченко, которому довелось выходить из Дебальцевского котла.



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