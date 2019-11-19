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Происшествия

Соседи не слышали ничего подозрительного: стали известны подробности зверской расправы над семьей в Запорожье

21:09 19 ноября 2019 544
Убийца
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье сообщили подробности насильственной гибели семьи — мужа с женой П. нашли убитыми, а их сына Василия нашли повешенным. В полиции сообщили, что последний считался предпринимателем — занимался грузоперевозками и производством абразивных материалов.

По словам участкового полиции Максима Яковенко, 58-летнюю Оксану П. обнаружили с перерезанным горлом, ее 60-летнего мужа Александра П. — с четырьмя колотыми ранами в области головы и туловища.

По его словам, подозреваемым в случившемся на данный момент является именно сын. Если эта версия получит подтверждение, дело закроют.

Согласно показаниям соседей убитых, преступление, скорее всего, произошло в то время, когда большинство из них были на работе, так как многие ничего подозрительного не слышали.

Погибшую соседку они знали как отзывчивую, добрую и верующую женщину.

Напомним, ранее кровавая семейная трагедия произошла на Ровенщине — там мужчина выстрелил жене в голову, а затем застрелился сам.

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