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Трагедия потрясла Запорожье: жуткой смертью погибла целая семья
В Запорожье в собственной квартире обнаружены тела троих погибших: матери, отца и их совершеннолетнего сына. Ранее сообщалось, что на днях пожизненное заключение получил мужчина, который зверски убил жену в Павлограде. О трагедии в Запорожье сообщает Нацполиция.
Погибшая семья была обнаружена в одной из квартир Днепровского района города. К правоохранителям обратилась женщина, которая беспокоилась по поводу долгого отсутствия на связи сестры.
Полицейские вместе с заявительницей зашли в указанную квартиру, где обнаружили три трупа: женщину 1961 г. р., мужчину 1959 г. р. и их сына 1994 г. р. У хозяев квартиры зафиксированы телесные повреждения. Их сын обнаружен повешенным.
Ведется следствие.
Как сообщалось ранее, в Крыму мужчина зверски убил 5-летнюю падчерицу.
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