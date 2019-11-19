Спорт

И 15 млн евро на дорожку: финалист Лиги чемпионов уволил главного тренера

Финалист прошлой Лиги чемпионов английский «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Маурисио Почеттино и всего штаба аргентинца.

47-летний специалист возглавлял бывшую команду Сергея Реброва с мая 2014 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне сенсационно дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила «Ливерпулю» (0:2).

Правда, в этом сезоне «Тоттенхэм» в 12 матчах премьер-лиги набрал лишь 14 очков и расположился в таблице на 14-м месте. В Лиге чемпионов «шпоры» проиграли с разгромным счетом «Баварии» (2:7), но пока идут на втором месте в группе.

Кстати, под началом аргентинца «Тоттенхэм» одержал 159 побед. Это больше, чем с любым тренером команды в послевоенную эпоху.

По информации британских СМИ, за расторжение контракта, рассчитанного до лета 2023 года, лондонский клуб должен будет выплатить Почеттино 15 млн евро.

Напомним, что до прихода в «Тоттенхэм» аргентинец тренировал испанский «Эспаньол» и английский «Саутгемптон».

Среди потенциальных кандидатов на пост нового «рулевого» «Тотенхэма» называют Жозе Моуриньо, Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти («Наполи»), Эдди Хау («Борнмут») и Юлиана Нагельсманна («Лейпциг»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Луис Энрике возглавил сборную Испании после трагедии в семье.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter