Происшествия

Страшное ДТП на улице Зодчих в Киеве: двое погибших, восемь пострадавших (эксклюзивные фото с места аварии)

В ночь на среду, 20 ноября, на улице Зодчих в Киеве (Борщаговка) в ДТП пострадало 10 человек. На месте трагедии побывал наш корреспондент.

Здесь напротив дома под номером 30 столкнулись Mercedes Sprinter и Toyota Rav 4.

Предварительно установлено, что развозивший людей микроавтобус двигался в сторону линии скоростного трамвая.

Неожиданно на его полосе появилась Toyota.

Почему она оказалась на чужой полосе, предстоит выяснить следствию.

В обоих транспортных находилось по 5 человек.

В «Тойоте» погибло двое, еще три человека госпитализированы.

В то же время весь экипаж «Мерседес» оказался на больничных койках.

На место происшествия были вызваны спасатели, работало много машин скорой.

Обстоятельства ДТП, его причины выясняются, также как и состояние здоровья пострадавших, их возраст.

Ранее «ФАКТЫ» писали о страшном ДТП на Тернопольщине, в котором двое людей погибли, а четверо были травмированы.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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