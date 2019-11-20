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Страшное ДТП на улице Зодчих в Киеве: двое погибших, восемь пострадавших (эксклюзивные фото с места аварии)
В ночь на среду, 20 ноября, на улице Зодчих в Киеве (Борщаговка) в ДТП пострадало 10 человек. На месте трагедии побывал наш корреспондент.
Здесь напротив дома под номером 30 столкнулись Mercedes Sprinter и Toyota Rav 4.
Предварительно установлено, что развозивший людей микроавтобус двигался в сторону линии скоростного трамвая.
Неожиданно на его полосе появилась Toyota.
Почему она оказалась на чужой полосе, предстоит выяснить следствию.
В обоих транспортных находилось по 5 человек.
В «Тойоте» погибло двое, еще три человека госпитализированы.
В то же время весь экипаж «Мерседес» оказался на больничных койках.
На место происшествия были вызваны спасатели, работало много машин скорой.
Обстоятельства ДТП, его причины выясняются, также как и состояние здоровья пострадавших, их возраст.
Ранее «ФАКТЫ» писали о страшном ДТП на Тернопольщине, в котором двое людей погибли, а четверо были травмированы.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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