Данилюк оправдался за предложение Виндману стать министром обороны Украины

Политика

Предложение американцу Александру Виндману стать министром обороны Украины — это была такая шутка. На этом настаивает бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, который и сделал необычное кадровое предложение офицеру армии США.

Диалог, о котором идет речь, состоялся предположительно 10 июля в Белом доме. Виндман на то время был специалистом по вопросам Украины в Совете национальной безопасности США. Чиновник заявляет, что Данилюк трижды предлагал ему должность, но на все эти инициативы американец ответил «безотлагательным отказом» и сообщил о разговоре руководству в Совете нацбезопасности. Позднее, отвечая на вопросы конгрессменов, Виндман признал, что Данилюк действительно мог шутить, когда говорил о будущем трудоустройстве.

В комментарии The Daily Beast Данилюк подтвердил, что все прозвучавшие инициативы были шуткой. По словам украинского экс-чиновника, они с Виндманом вспоминали прошлое, и тогда было высказано предположение, что американцу обязательно нужно занять пост министра в Украине.

«Мы оба улыбались, смеялись… Очевидно, что это была шутка», — заявил Данилюк. Он добавил, что в любом случае был не уполномочен «раздавать» высокие должности в Украине без прямого согласия президента Владимира Зеленского.

Напомним, свои показания Виндман дал в Конгрессе США во время слушаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Участники слушаний хотели прояснить, могли ли Виндмана, как участника высоких делегаций США, использовать в попытках раскопать компромат на политических соперников Трампа.

Фото balloon-juice.com

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