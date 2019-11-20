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Данилюк оправдался за предложение Виндману стать министром обороны Украины
Предложение американцу Александру Виндману стать министром обороны Украины — это была такая шутка. На этом настаивает бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, который и сделал необычное кадровое предложение офицеру армии США.
Диалог, о котором идет речь, состоялся предположительно 10 июля в Белом доме. Виндман на то время был специалистом по вопросам Украины в Совете национальной безопасности США. Чиновник заявляет, что Данилюк трижды предлагал ему должность, но на все эти инициативы американец ответил «безотлагательным отказом» и сообщил о разговоре руководству в Совете нацбезопасности. Позднее, отвечая на вопросы конгрессменов, Виндман признал, что Данилюк действительно мог шутить, когда говорил о будущем трудоустройстве.
В комментарии The Daily Beast Данилюк подтвердил, что все прозвучавшие инициативы были шуткой. По словам украинского экс-чиновника, они с Виндманом вспоминали прошлое, и тогда было высказано предположение, что американцу обязательно нужно занять пост министра в Украине.
«Мы оба улыбались, смеялись… Очевидно, что это была шутка», — заявил Данилюк. Он добавил, что в любом случае был не уполномочен «раздавать» высокие должности в Украине без прямого согласия президента Владимира Зеленского.
Напомним, свои показания Виндман дал в Конгрессе США во время слушаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Участники слушаний хотели прояснить, могли ли Виндмана, как участника высоких делегаций США, использовать в попытках раскопать компромат на политических соперников Трампа.
Фото balloon-juice.com
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