Информационная капитуляция? Сеть возмутила трансляция сепаратистских каналов вблизи Днепра

Украина

В Днепропетровской области обладатели цифровых ТВ-тюнеров могут обнаружить у себя в телевизоре канал оккупантов «Новороссия ТВ» и запрещенные в Украине российские пропагандистские каналы. Об этом рассказала в Facebook жительница Днепра Екатерина Чижик.

Активистка просит СБУ отреагировать на факт трансляции запрещенных телеканалов в Украине. «Это и есть информационная капитуляция, если мы допустим зомбирование граждан через вражеские каналы», — объяснила она.

Жителей Новомосковска, Черкасского, Гвардейского также просят проверить список доступных телеканалов и в случае обнаружения оккупантских вещателей обратиться на горячую линию Службы безопасности Украины.

Обсуждение показало, что подобные случаи наблюдаются не только в Днепропетровской области.

Напомним, ранее посетители кафе в Одессе обнаружили, что администрация заведения любит включать на экранах в зале российские пропагандистские телеканалы. Такой же скандальный случай был в городе Бобровица Черниговской области.

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