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Происшествия

В Киеве разъяренный водитель устроил поножовщину посреди дороги: видео 18+

9:23 20 ноября 2019 868
Ножевое ранение
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала из-за конфликта на дороге водитель устроил поножовщину. Ранее в Соломенском районе Киева не поделившие дорогу водители устроили драку со стрельбой.

Видео в сеть выложил «Киев Оперативный». Нож пошел в ход после того, как водители Renault и Subaru не поделили дорогу и устроили словесную перепалку. Видимо, слов оказалось мало… На место ЧП вызвали полицию и скорую помощь.

Видео 18+

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице перестановка мебели в хостеле на улице Преображенской закончилась поножовщиной — 31-летний иностранец ранил троих мужчин, а затем ударил себя ножом в живот.

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