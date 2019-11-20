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- 09:23 В Киеве разъяренный водитель устроил поножовщину посреди дороги: видео 18+
В Киеве разъяренный водитель устроил поножовщину посреди дороги: видео 18+
В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала из-за конфликта на дороге водитель устроил поножовщину. Ранее в Соломенском районе Киева не поделившие дорогу водители устроили драку со стрельбой.
Видео в сеть выложил «Киев Оперативный». Нож пошел в ход после того, как водители Renault и Subaru не поделили дорогу и устроили словесную перепалку. Видимо, слов оказалось мало… На место ЧП вызвали полицию и скорую помощь.
Видео 18+
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице перестановка мебели в хостеле на улице Преображенской закончилась поножовщиной — 31-летний иностранец ранил троих мужчин, а затем ударил себя ножом в живот.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.