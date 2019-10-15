Происшествия

Иностранец устроил кровавую разборку в киевском хостеле: детали и фото с места происшествия

В Киеве произошла драка между жителями хостела на улице Преображенской — несколько человек получили ножевые ранения. Об этом сообщает Нацполиция Киева.

На месте происшествия правоохранители обнаружили четырех мужчин, у троих из них были ножевые ранения. Полицейские выяснили, что конфликт произошел из-за перестановки мебели в комнате. 31-летний иностранец ножом ранил двух участников драки, а потом нанес ножевое ранение себе в живот.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

Как сообщалось ранее, широкую известность получило убийство популярного диджея — на видео зафиксирован момент, как ему наносят удар ножом.

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