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Иностранец устроил кровавую разборку в киевском хостеле: детали и фото с места происшествия
В Киеве произошла драка между жителями хостела на улице Преображенской — несколько человек получили ножевые ранения. Об этом сообщает Нацполиция Киева.
На месте происшествия правоохранители обнаружили четырех мужчин, у троих из них были ножевые ранения. Полицейские выяснили, что конфликт произошел из-за перестановки мебели в комнате. 31-летний иностранец ножом ранил двух участников драки, а потом нанес ножевое ранение себе в живот.
Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.
Как сообщалось ранее, широкую известность получило убийство популярного диджея — на видео зафиксирован момент, как ему наносят удар ножом.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.