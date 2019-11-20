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Спорт

Жозе Моуриньо возглавил английский топ-клуб

9:31 20 ноября 2019 154
Моурисио Почеттино Жозе Моуриньо
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Один из грандов английской премьер-лиги «Тоттенхэм», уволивший накануне аргентинца Маурисио Почеттино, объявил о назначении новым главным тренером команды знаменитого португальца Жозе Моуриньо, который заключил контракт с клубом до лета 2023 года (на фото с экс-наставником «шпор»).

По информации британских СМИ, бывший «рулевой» «Порту», «Интера», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реала» согласился на ту же зарплату (около 13 млн евро в год), что была у Почеттино. При этом в своем последнем клубе — «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре 2018-го, португалец зарабатывал 20 млн за сезон.

«Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими футболистами — вот что меня привлекло в этом клубе», — приводит слова 56-летнего Жозе Моуриньо официальный сайт «Тоттенхэма».

Напомним, что лондонцы с 14 очками после 12 туров занимают в турнирной таблице АПЛ лишь 14-ю позицию. В Лиге чемпионов «шпоры», несмотря на сокрушительное домашнее поражение от «Баварии» (2:7), идут в группе на втором месте.

За годы работы главным тренером в «Бенфике», «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «МЮ» Жозе Моуриньо добыл 25 (!) титулов, победив, в частности, в Лиге чемпионов (дважды), Лиге Европы, а также в чемпионатах Португалии, Италии, Англии и Испании. Не так давно УЕФА включил Моуриньо в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Жозе Моуриньо во время визита в Россию грохнулся на льду.

Фото РА

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