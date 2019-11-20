- 10:54 США не перевели Украине более 35 миллионов долларов военной помощи: что об этом известно
- 10:47 «Разворовали и сожгли»: в сети показали фото и видео сильного пожара в Донецке
- 10:47 Действия Геруса угрожают экономической безопасности Украины, — депутат
- 10:39 Легкие рецепты для ужина: новый салат сезона, спагетти по-неаполитански и десерт в стаканчике
- 10:27 Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности
- 10:17 С сегодняшнего дня водителей будут наказывать за перевозку детей без автокресел: названы размеры штрафов
- 09:52 Шепелев разрешил их с Жанной Фриске 6-летнему сыну покрасить волосы
- 09:46 Бывают жесткие дискуссии: Разумков сделал любопытное заявление об отношениях с Богданом
- 09:45 «Как на первом свидании»: эксперт по языку жестов высказалась о поведении Кейт Миддлтон и принца Уильяма на публике
- 09:42 С веником на шее: в Киеве на Подоле обнаружили окровавленный труп мужчины
- 09:31 Жозе Моуриньо возглавил английский топ-клуб
- 09:23 В Киеве разъяренный водитель устроил поножовщину посреди дороги: видео 18+
Жозе Моуриньо возглавил английский топ-клуб
Один из грандов английской премьер-лиги «Тоттенхэм», уволивший накануне аргентинца Маурисио Почеттино, объявил о назначении новым главным тренером команды знаменитого португальца Жозе Моуриньо, который заключил контракт с клубом до лета 2023 года (на фото с экс-наставником «шпор»).
По информации британских СМИ, бывший «рулевой» «Порту», «Интера», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реала» согласился на ту же зарплату (около 13 млн евро в год), что была у Почеттино. При этом в своем последнем клубе — «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре 2018-го, португалец зарабатывал 20 млн за сезон.
«Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими футболистами — вот что меня привлекло в этом клубе», — приводит слова 56-летнего Жозе Моуриньо официальный сайт «Тоттенхэма».
Напомним, что лондонцы с 14 очками после 12 туров занимают в турнирной таблице АПЛ лишь 14-ю позицию. В Лиге чемпионов «шпоры», несмотря на сокрушительное домашнее поражение от «Баварии» (2:7), идут в группе на втором месте.
За годы работы главным тренером в «Бенфике», «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «МЮ» Жозе Моуриньо добыл 25 (!) титулов, победив, в частности, в Лиге чемпионов (дважды), Лиге Европы, а также в чемпионатах Португалии, Италии, Англии и Испании. Не так давно УЕФА включил Моуриньо в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Жозе Моуриньо во время визита в Россию грохнулся на льду.
Фото РА
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.