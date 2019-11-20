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С веником на шее: в Киеве на Подоле обнаружили окровавленный труп мужчины (фото, видео)
В Киеве на Подоле во дворе жилого дома прохожие обнаружили тело мужчины. Все говорило о насильственной смерти: человеку проломили череп, личные вещи убитого были разбросаны, рядом валялся большой камень со следами крови. Убитому мужчине было около 30 лет.
Жильцы дома, обнаружившие страшную находку у себя под подъездом, обратили внимание еще на одну существенную деталь: убийца или убийцы оставили веник на шее у жертвы. Об этом сообщает Информатор.
Во дворе «хрущевки» по улице Введенской, 15, работают криминалисты, кинологи. Следственная группа ищет свидетелей происшествия, а также тех, кто в ночь на 20 ноября находился в указанном районе и может поделиться полезной информацией.
Видео 18+
Напомним, накануне в Киеве мужчина устроил поножовщину в районе железнодорожного вокзала, а до этого иностранец устроил кровавые разборки в столичном хостеле.
Фото kiev.informator.ua
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