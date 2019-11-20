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С сегодняшнего дня водителей будут наказывать за перевозку детей без автокресел: названы размеры штрафов
20 ноября вступил в силу закон, которым вводятся штрафы за перевозку детей не в автокресле. Новые правила распространяются на всех детей младше 12 лет и ниже 145 сантиметров. Вне зависимости от того, едет ребенок в семейном автомобиле или в такси, автокресло должно быть обязательно.
Кодекс об административных правонарушениях дополнен новыми видами штрафов. После того как полиция остановит автомобиль и составит протокол о нарушении правил перевозок детей, водителю могут грозить следующие суммы штрафов:
- за первое в текущем году нарушение — 30 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан или 510 гривен;
- за повторное нарушение — 50 «минимумов» или 850 гривен.
Напомним, проект закона об обязательных автокреслах появился после ряда резонансных ДТП, в которых пострадали дети. Так, на трассе Киев — Чоп автомобиль с родителями и двумя детьми попал в аварию, один ребенок погиб.
«ФАКТЫ» выяснили, как выбрать правильно автокресло для ребенка и можно ли будет оспорить выписанный штраф.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.