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Украина

С сегодняшнего дня водителей будут наказывать за перевозку детей без автокресел: названы размеры штрафов

10:17 20 ноября 2019 111
автокресло
Инф. «ФАКТОВ»

20 ноября вступил в силу закон, которым вводятся штрафы за перевозку детей не в автокресле. Новые правила распространяются на всех детей младше 12 лет и ниже 145 сантиметров. Вне зависимости от того, едет ребенок в семейном автомобиле или в такси, автокресло должно быть обязательно.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен новыми видами штрафов. После того как полиция остановит автомобиль и составит протокол о нарушении правил перевозок детей, водителю могут грозить следующие суммы штрафов:

  • за первое в текущем году нарушение — 30 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан или 510 гривен;
  • за повторное нарушение — 50 «минимумов» или 850 гривен.

Напомним, проект закона об обязательных автокреслах появился после ряда резонансных ДТП, в которых пострадали дети. Так, на трассе Киев — Чоп автомобиль с родителями и двумя детьми попал в аварию, один ребенок погиб.

«ФАКТЫ» выяснили, как выбрать правильно автокресло для ребенка и можно ли будет оспорить выписанный штраф.

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