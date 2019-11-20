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Происшествия

«Разворовали и сожгли»: в сети показали фото и видео сильного пожара в Донецке

10:47 20 ноября 2019 31
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Донецке случился масштабный пожар. 19 ноября в городе горело здание бывшего магазина «Люкс» на проспекте Ильича в Калининском районе.

Как рассказывают местные жители, магазин закрылся в самом начале боевых действий. Здание стояло заброшенным, оттуда украли все представляющее ценность: вынесли технику, выбили металлические двери, сорвали проводку.

пожар

Сам пожар в Донецке называют умышленным. Поджечь здание могли по неосторожности, в хулиганских целях, либо же, и эту версию, считают наиболее вероятной, идет «борьба за место под солнцем», а на месте сгоревшего торгового центра организуют новый магазин с «правильным» владельцем.

Напомним, ранее осенью в Куйбышевском районе Донецка случился масштабный пожар, говорили о загоревшемся складе боеприпасов.

Фото dnews.dn.ua

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