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«Уже пора менять и этих»: Зеленский сделал интересное заявление о нардепах
Президент Владимир Зеленский намекнул, что Верховной Раде IX созыва осталось работать недолго. Такое заявление Зеленский сделал, общаясь с детьми на Всеукраинском форуме «Украина растет вместе со мной».
«Страна должна быть такой, как вы — свежей, чем-нибудь новым и очень интересным… Чем-то, ради чего хочется жить. Поэтому подтягивайте таких как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих», — заявил президент.
Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия поделился своим «интуитивным видением», что депутаты девятого созыва не досидят до конца срока. Случилось это после вскрывшихся скандалов в президентской политсиле. Ранее Игорь Коломойский был уверен, что Раде остался максимум год, а потом будут досрочные выборы. В свою очередь, спикер Рады Дмитрий Разумков пока не видит предпосылок для проведения внеочередных парламентских выборов.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..