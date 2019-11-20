Политика

«Уже пора менять и этих»: Зеленский сделал интересное заявление о нардепах

Президент Владимир Зеленский намекнул, что Верховной Раде IX созыва осталось работать недолго. Такое заявление Зеленский сделал, общаясь с детьми на Всеукраинском форуме «Украина растет вместе со мной».

«Страна должна быть такой, как вы — свежей, чем-нибудь новым и очень интересным… Чем-то, ради чего хочется жить. Поэтому подтягивайте таких как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих», — заявил президент.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия поделился своим «интуитивным видением», что депутаты девятого созыва не досидят до конца срока. Случилось это после вскрывшихся скандалов в президентской политсиле. Ранее Игорь Коломойский был уверен, что Раде остался максимум год, а потом будут досрочные выборы. В свою очередь, спикер Рады Дмитрий Разумков пока не видит предпосылок для проведения внеочередных парламентских выборов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter