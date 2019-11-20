СМИ сообщили о новой атаке фискалов на компанию «Софт Оил»

Деньги

Налоговая полиция открыла новое сфабрикованное дело против компании «Софт Оил». Такое заявление в интервью телеканалу сделал собственник компании Дмитрий Олейник. По мнению юристов компании, это очередная попытка рейдерской атаки на драгоценный груз стоимостью 7 млн долларов. Об этом сообщают «Подробности-ТВ».

«Буквально на прошлой неделе я был на допросе. Суть дела заключается в том, что я якобы у самого себя украл масло. На сегодняшний день за мной постоянно следят. Получаю угрозы в свой адрес. За этим стоит первый замглавы Днепропетровской ГФС», — заявил Дмитрий Олейник.

Как ранее сообщали СМИ, в мае в порт Николаева танкерами доставили 11 500 тонн базового масла стоимостью более 7 млн долларов. Импортировала масло днепровская компания «Софт Оил». Как отмечают адвокаты «Софт Оил», масло принадлежит компании и никуда не выбывало из ее собственности.

«Ни компания „Софт Оил“, ни ее владельцы, ни руководители, ни бывшие владельцы — никто не обращался в прокуратуру с заявлением о совершении этого преступления, так как его не было совершено. Пострадавших в данном уголовном производстве нет. Но прокуратура и налоговая милиция упорно продолжают в данном случае что-то расследовать», — отметил адвокат Андрей Слюсарь.

Несмотря на выигранные судебные процессы, компания «Софт Оил» не может получить доступ к импортируемому базовому маслу, которое предприятие закупило полгода назад, днепровские налоговики арестовали груз.

Более того, в июне 2019 года одного из руководителей компании, Кирилла Суворова похитили и насильно удерживали почти месяц. Вскоре журналисты выяснили: организовал похищение первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области Сергей Пеньков, который сам обмолвился об этом в эфире общенационального телеканала.

«Мы могли его куда-то вывезти, закрыть в подвале. Но понимаем, что завтра это будет разворот по нас, что мы его там плохо удержали. Поэтому просто селим его на базу отдыха на окраине Днепра. И он просто там живет», — заявил тогда Пеньков.

Как отметил общественный активист Бондарчук, несмотря на акции протеста со стороны активистов, Пеньков продолжает занимать свою должность.

«Он, возможно, подал или подавал документы на участие в конкурсах Службы безопасности Украины. Это также свидетельствует о том, что он в схеме в системе, и пока он сидит на рычагах и может определенным образом управлять этой ситуацией или активно в ней участвовать — блокировать деятельность предприятия, — до тех пор и беспорядок. Правоохранительные органы, в том числе контролирующие, совершенно блокируют своим бездействием и слабым желанием разобраться в ситуации активности», — отметил Бондарчук.

Как отмечают журналисты, свою позицию компания «Софт Оил» неоднократно доказывала в судах. Окончательным решением Николаевского апелляционного суда установлено, что в действиях директора компании не было правонарушения. Решением Октябрьского районного суда г. Днепра подтверждена незаконность обыска и изъятия масла, проведенного налоговой милицией, но до сих пор никто не наказан. Почему Государственное бюро расследований, которое могло бы установить справедливость в ситуации, медлит — вопрос риторический.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в июне 2019 года одного из руководителей компании, Кирилла Суворова, похитили и насильно удерживали почти месяц сотрудники Днепропетровской налоговой милиции. «Нас выходили посредники, как мы понимаем, от Пенькова и предлагали „помощь“ в решении проблемы за существенную благодарность. Но я отверг такой формат решения проблемы и жестко требую вернуть Кирилла и оставить компанию в покое», — заявил тогда владелец компании Дмитрий Олейник.

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