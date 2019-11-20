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Поезд «Киев – Одесса» забросали камнями: детали и фото ЧП
В Киевской области вновь активизировались вандалы. На выезде из столицы злоумышленники забросали камнями скоростной поезд № 763 «Киев — Одесса». Случилось это, когда состав проезжал по Фастовскому району.
Пассажиры в результате инцидента не пострадали, но булыжниками было повреждено оконное стекло. Хулиганы разбили шесть окон в четырех вагонах.
Напомним, подобные ЧП на железной дороге случаются не первый раз. По данным «Укрзалізниці», вандалы с начала года разбили 76 боковых и одно лобовое стекло в скоростных поездах. Ущерб превышает 350 тыс. гривен.
Что касается виновников, то их иногда удается поймать и привлечь к ответственности. Во многих случаях вандализмом занимаются скучающие группы подростков.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..