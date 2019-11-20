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Украина

Поезд «Киев – Одесса» забросали камнями: детали и фото ЧП

12:22 20 ноября 2019 50
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области вновь активизировались вандалы. На выезде из столицы злоумышленники забросали камнями скоростной поезд № 763 «Киев — Одесса». Случилось это, когда состав проезжал по Фастовскому району.

Пассажиры в результате инцидента не пострадали, но булыжниками было повреждено оконное стекло. Хулиганы разбили шесть окон в четырех вагонах.

вагон

Напомним, подобные ЧП на железной дороге случаются не первый раз. По данным «Укрзалізниці», вандалы с начала года разбили 76 боковых и одно лобовое стекло в скоростных поездах. Ущерб превышает 350 тыс. гривен.

Что касается виновников, то их иногда удается поймать и привлечь к ответственности. Во многих случаях вандализмом занимаются скучающие группы подростков.

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