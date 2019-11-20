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«Я не мог поверить в то, что услышал», — Виндман о разговоре Трампа с Зеленским

Во вторник, 19 ноября, стало известно, что Соединенные Штаты до сих пор не перечислили Украине 35 миллионов долларов военной помощи. Как сообщила газета The Los Angeles Times, эти деньги находятся на балансе в Вашингтоне, что следует из финансовых документов Пентагона. Средства предназначены для приобретения Украиной гранатометов и обеспечения безопасности связи.

Официальный представитель Министерства обороны США Карла Глисон подтвердила данные газеты, но отказалась назвать причину задержки перевода денег. Она только сообщила, что средства будут направлены Киеву «в течение нескольких следующих недель».

Информация возмутила конгрессменов. Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам направил запрос Пентагону, но ответа пока не получил. Демократ Джон Гараменди, который возглавляет подкомитет по боеготовности, подчеркнул, что Палата представителей не намерена оставить ситуацию без внимания.

Его поддержали другие члены Конгресса. Например, группа сенаторов от Демократической партии направила официальное письмо министру обороны США Марку Эсперу, призывая как можно скорее перечислить указанные средства, «чтобы подтвердить нашу приверженность Украине». Сенаторы назвали Киев «важным партнером Вашингтона» и раскритиковали администрацию президента Дональда Трампа за «хаотичный, недисциплинированный и вызывающий подход к отношениям с Украиной».

Данная ситуация лишний раз доказывает тот факт, что Трамп в силу различных причин пытался заморозить выделение нашей стране 391 миллион долларов военной помощи, хотя Конгресс США одобрил ее.

Белый дом заблокировал эту программу еще летом, пытаясь оказать давление на нового президента Украины Владимира Зеленского, с тем чтобы тот публично заявил о возобновлении расследования деятельности компании Burisma, в совет директоров которой на протяжении пяти лет входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп и часть его советников рассматривают Байдена как главного соперника на президентских выборах 2020 года. Кроме того, Белый дом желал услышать из уст Зеленского публичное подтверждение предположений о том, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, подыгрывая Хиллари Клинтон.

Как известно, 25 июля состоялся телефонный разговор между Трампом и Зеленским. Их беседа стала поводом для демократов запустить процедуру импичмента президента США на том основании, что он поставил под угрозу национальную безопасность страны. Утверждается, что Трамп фактически шантажировал Зеленского, используя заморозку военной помощи и отсрочку даты двусторонней встречи. Этот скандал получил название «Украинагейт». В ноябре слушания по нему в Конгрессе США стали публичными.

Во вторник, 19 ноября, показания давали четыре человека: уроженец Украины и эксперт Белого дома по нашей стране подполковник Александр Виндман, советник вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс, бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер и бывший эксперт по России в Совете национальной безопасности США Тим Моррисон.

Моррисон — фигура таинственная. В интернете и СМИ практически нет его фотографий. Он не дает интервью. У бывшего советника Трампа репутация «ястреба». Он выступает за выход США из всех договоров по ограничению вооружений. Известно, что Моррисон сопровождал вице-президента США Майка Пенса в поездке в Варшаву, где тот встречался с президентом Зеленским. Это и стало поводом для вызова бывшего советника на слушания по импичменту. Моррисон был лаконичен в ответах. При этом всячески подчеркивал главную мысль: Украина стала тем местом, где США противостоят России, которая является «державой в упадке». И Вашингтон должен максимально использовать Украину, с тем чтобы американцам не пришлось бороться с русскими у себя дома.

Уильямс, действующий советник вице-президента Пенса, присутствовала при телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Она утверждает, что лично слышала, как американский президент упоминал компанию Burisma. В расшифровке стенограммы разговора, обнародованной Белым домом, этого фрагмента нет. Уильямс сообщила еще один интересный факт. Еще в мае 2019 года осведомленные чиновники в Государственном департаменте и Белом доме рассказывали ей, что Трамп настоятельно рекомендовал Пенсу не лететь в Киев на инаугурацию Зеленского. Он считал Украину «ужасной коррумпированной страной» с множеством ужасных людей.

Волкер подтвердил ее слова. Он лично направлял в Белый дом постоянные отчеты о своей работе спецпредставителя и положительно оценивал развитие демократии в Украине. Однако в мае 2019 года узнал, что у Трампа сформировалось крайне негативное отношение к Украине. И посодействовал этому личный адвокат президента Рудольф Джулиани. Волкер несколько раз пытался обсудить данный вопрос с Джулиани, но тот не слушал его аргументы.

Из-за негативного отношения к Украине Трамп отказывался подписать поздравительную телеграмму Зеленскому после его победы во втором туре. По той же причине отсрочил приглашение новому украинскому лидеру посетить Белый дом. Кроме того, он сообщил, что черновики текста заявления, которое Зеленский должен был сделать после телефонного разговора с Трампом, изначально писались им, Волкером. И там не упоминались ни Burisma, ни фамилия Байдена. Однако затем над этими черновиками поработали Джулиани и посол США в ЕС Гордон Сондленд. Текст стал совсем другим.

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Особый интерес на слушаниях 19 ноября вызвали показания Александра Виндмана. Главный эксперт Белого дома по Украине вел себя уверенно и покорил журналистов своим чувством юмора. Когда у него спросили, какими языками он владеет, Александр ответил: «Русским, украинским и немного английским».

Понравилась всем и его легкая пикировка с Дэвидом Нунесом. Этот политик возглавляет команду республиканцев, которые задают свои вопросы на слушаниях по импичменту. Американские СМИ отмечают, что Нунес использует такую возможность, уводя свидетелей в сторону от основной темы, критикуя администрацию Барака Обамы и нынешних лидеров Демократической партии.

«Мистер Виндман», — обратился Нунес к советнику. «Сопредседатель от меньшинства! Правильное обращение — подполковник Виндман!» — ответил Александр, подчеркивая то, что он является офицером.

Виндман назвал разговор Трампа с Зеленским непозволительным. «Я не мог поверить в то, что услышал», — подчеркнул он.

Александр неожиданно рассказал, что администрация президента Зеленского трижды предлагала ему возглавить Министерство обороны Украины. Предложение озвучил Александр Данилюк, занимавший до конца сентября пост секретаря СНБО. «Для меня такое предложение было большой честью, но я не рассматривал его всерьез… Я американец, приехал в эту страну младенцем. Я мгновенно отверг эти предложения», — подчеркнул Виндман. Он добавил, что каждый раз докладывал обо всем своему начальству.

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Дональд Трамп 19 ноября смотрел телерепортаж о слушаниях по импичменту. Комментируя в Twitter происходящее, президент США написал: «Я не знаю его… Никогда не видел этого человека… Нет, вообще не знаю Виндмана. Я никого из этих людей не знаю».

В тот же день президент Зеленский на брифинге в Киеве ответил на вопрос корреспондента телеканала CNN о слушаниях в Конгрессе США. «Я думаю, что все в Украине очень устали от Burisma. У нас своя страна. Мы независимы, у нас свои проблемы и вопросы…»

Слушания в Конгрессе продолжаются. В среду, 20 ноября, показания дают посол США в ЕС Гордон Сондленд и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд, одна из важнейших фигур в продолжающемся «Украинагейте», неожиданно существенно изменил свои показания по этому громкому скандалу.

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