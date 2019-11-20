Новые тренды в маникюре: королевский синий, «серебряная икра» (фото)

Стиль жизни

Оригинальные идеи маникюра всегда востребованы у модниц. Ведь проходит два-три недели — и хочется чего-то нового, необычного. Зачастую мастера в салонах говорят клиенткам, чтобы они нашли образец в интернете и показали им. Именно поэтому в социальных группах, посвященных маникюру, всегда можно увидеть посты модниц с просьбой о помощи. Например, «Девочки, посоветуйте дизайн в оливковом цвете на короткие ногти» или «Подскажите идеи маникюра под красное свадебное платье». Но совет совету рознь. Одно дело — получить его от начинающего мастера, а другое — от известного нейл-стилиста. Оригинальными идеями дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист из Румынии Кэтэлина Параскив.

— Осень предлагает теплые оттенки не только для ногтей, но и для макияжа и гардероба, — говорит Кэтэлина Параскив. — Актуальна красно-желтая гамма. Популярны листья и цветочные узоры. Обратите внимание и на синий цвет. Он воплощает изысканность и элегантность. Королевский синий идеален для вечернего маникюра. Золото или серебро в декоре и украшениях еще больше подчеркнут красоту цвета. Белые кристаллы и «серебряная икра» придадут ногтям особый шарм.

— Что представляет собой «серебряная икра»?

— Это нежная россыпь бусинок.

— Актуален ли французский маникюр?

— Конечно. Он всегда в моде. Сейчас в тренде и цветной френч. Дополните его портретной живописью — и вы будете в центре внимания, если, конечно, этого желаете. На коротких квадратных ногтях красиво смотрятся символы осени — желтый лист, зонтики и ежик.

Зеленый френч дополнен рисунками. Ежик, яркий зонтик и желтый лист – это то, за что мы любим осень (фото из альбома Кэтэлины Параскив)

— С таким дизайном и пасмурный день становится ярче.

— Да, это так. Яркие цвета могут быть уместны и осенью. Например, для беби-бумера я предлагаю кукольно-розовый оттенок. Он создаст яркое настроение, и вы не останетесь незамеченными.

Кукольно-розовый беби-бумер понравится романтическим натурам (фото из альбома Кэтэлины Параскив)

— Какой маникюр будет актуален зимой?

— В тренде будут короткие ногти и средней длины. В приоритете натуральность и элегантность. Это не значит, что дизайн будет однообразным. Блеск, кристаллы, 3D-эффект, роспись ногтей на прозрачной основе — все это будет актуально. Популярными останутся французский маникюр, нюдовые и сине-фиолетовые оттенки. И, конечно, белый цвет — цвет этого времени года.

Французский маникюр в тандеме с портретами – необычно и стильно (фото из альбома Кэтэлины Параскив)

— Осенью очень важно ухаживать за руками. Ветер и холод не способствуют красоте кожи, и даже перчатки не всегда спасают. Что же делать?

— Кожа нуждается в защите. Пользуйтесь качественным кремом. Причем дважды в день. Прекрасно, если крем есть у вас и дома, и в офисе. Выберите хорошее увлажняющее мыло. Когда делаете дома уборку, обязательно надевайте перчатки. Ведь агрессивные моющие и чистящие средства могут быть к нашей коже беспощадны. Она становится сухой, на некоторых участках могут даже появиться повреждения. Поверьте, уход за руками не занимает много времени и не требует титанических усилий, но, если он есть, результат очевиден. К слову, заботиться о руках советую не только женщинам, но и мужчинам. Пользоваться кремом для рук несложно, но они будут иметь совсем другой вид, нежели без ухода. Заботьтесь о коже рук не меньше, чем о коже лица.

Королевский синий подойдет к вечернему наряду (фото из альбома Кэтэлины Параскив)

Если вы хотите приятно отдохнуть и расширить свои познания о королевских вкусах, ответьте на вопросы этого теста.

ТЕСТ «Королевский вкус» 1. Какой цвет лодочек (он очень популярен и в нейл-арте) очень любит Кейт Миддлтон? 2. Какой цвет обуви (его назвали одним из трендов осени в нейл-арте) предпочла в январе королева Иордании Рания для встречи с королевой Великобритании Елизаветой? 3. Какой цвет является одним из любимых у Меган Маркл (в нейл-арте он прекрасно дополняет красный и белый)? 4. Какой принт (он очень популярен и в декоре ногтей — особенно летом и весной) любит в одежде королева Летисия? 5. Какой овощ называют королем осени (его цвет очень популярен в нынешнем сезоне в нейл-арте)? 6. Какой оттенок лака на протяжении многих лет предпочитает королева Великобритании Елизавета? 7. Какой из цветов (популярный в нейл-арте) называется королевским? 8. Как называется популярная форма ногтей, которая ассоциируется с шахматным королевством? 9. Как называется модный цвет осени, который, судя по нарядам, любят все королевы мира и который ассоциируется с названием цветка, применяемого в кондитерском искусстве? 10. Как называется любимый цвет Кейт Миддлтон, который актуален и в маникюре осени? Правильные ответы 1 — нюдовый 2 — фуксия 3 — черный 4 — цветы 5 — тыква 6 — бледно-розовый 7 — роза 8 — квадратной 9 — фиолетовый 10 — зеленый

Если вы ошиблись не более двух раз, ваш стиль безупречен. Вы всегда выглядите стильно. Вами восторгаются окружающие. Даже тогда, когда вы не слышите. То, что вы интересуетесь новыми трендами, очевидно. Ведь быть стильной и не ориентироваться в модных тенденциях невозможно. У вас прекрасный вкус. И вы можете претендовать на статус «королевы стиля».

Если вы ошиблись не более трех раз, это вполне хороший результат. Знать все тренды невозможно, тем более если вы не стилист. И даже эксперты имеют право на ошибки. Вы интересуетесь модой, но, к сожалению, время не позволяет вам довести ваши знания до идеала. Будьте стильны, сегодня это очень важно.

Если вы ошиблись более пяти раз, не трагедия. Не всем в спорте быть чемпионами. У вас есть свой стиль. И это замечательно. Не теряйте интереса к моде. Вы на верном пути. Еще немного знаний, и вы будете самой стильной из стильных. Наверное, и сегодня вы получаете комплименты. Но вскоре их будет звучать в ваш адрес все больше и больше. Они, как известно, прекрасный стимул для вдохновения. А там, где есть вдохновение, будут и счастье, и удача. Красивые стильные ногти добавят в ваш образ то, что сделает вас неповторимой.

Ранее о модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Мирела. По ее словам, фаворитами поздней осени являются теплые цвета и пудровые оттенки.

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