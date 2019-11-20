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Где в Киеве до 24 ноября открыты продуктовые ярмарки (адреса)

Многие киевляне уже привычно каждую неделю посещают продуктовые ярмарки. И на этот раз до 24 ноября в столице организованы традиционные распродажи. На них можно приобрести сезонную отечественную и импортную продукцию. Представители отечественных мелких агрохозяйств, перерабатывающих предприятий, фермеров, а также предприниматели доставляют на ярмарки продукцию в ассортименте: овощи-фрукты, орехи, соленья, мед, бакалею, яйца, кондитерские, мясо-молочные продукты, рыбу и другие товары. В выходные дни особенно разнообразна продукция, к тому же цены бывают ниже рыночных (товары представлены от производителя). Ярмарки обычно открываются очень рано и работают до сумерек, иногда и дольше (при дополнительном освещении).

20 ноября (среда) ярмарки проходят

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехнической, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Печерском — на улице Б. Васильковской (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

21 ноября (четверг) торговать продуктами будут в районах:

в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехнической, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Печерском — на улице Московской, 31/33;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Г. Юры, 5.

22 ноября (пятница) выездная торговля состоится:

в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехнической, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — в переулке Виноградном, 4−6, пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Подольском — на улице Полковой, 72;

в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).

23 ноября (суббота) сельхозярмарки пройдут во всех районах:

в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), М. Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехнической, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улицах Катерины Билокур, Генерала Алмазова, 6.

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Шевченковском районе — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

24 ноября (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы по адресам:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);

в Дарницком — пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, просп. Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехнической, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, несмотря на укрепление национальной валюты и обнадеживающие прогнозы многих отечественных и зарубежных экономистов относительно роста ВВП и снижения инфляции, продукты в Украине продолжают дорожать. Так, по прогнозам экспертов, вскоре резко вырастут цены на гречку и сахар.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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