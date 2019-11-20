Уайлдер — Ортис: где смотреть онлайн чемпионский супербой

Спорт

В ночь с 23 на 24 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на ринге легендарной MGM Grand Arena пройдет бой-реванш между американцем Деонтеем Уайлдером (41 побед, 40 из них — нокаутом, 1 ничья) и кубинцем Луисом Ортисом (31 победа, 26 из них — нокаутом, 1 поражение).

Напомним, в первом поединке между боксерами, который прошел 3 марта 2018 года, Уайлдер одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде после того, как Луис дважды побывал в нокдауне. После этого Деонтей провел два поединка — в начале декабря 2018-го была зафиксирована ничья в бою с британцем Тайсоном Фьюри, а в мае нынешнего года американец уже в первом раунде нокаутировал своего соотечественника Доминика Бризила.

Что касается Ортиса, то за это время Луис провел три боя — поединки с румыном Разваном Кожану в июле и американцем Трэвисом Кауффманом в декабре 2018-го завершились для соперников кубинца нокаутами, а победитель встречи с еще одним румыном Кристианом Хаммером был определен решением судей в пользу Луиса.

В предстоящем поединке букмекеры видят явным фаворитом американского непобедимого боксера. К примеру, аналитики «Фаворит Спорт» выставили коэффициент на победу Уайлдера 1,15, в то время как на успех его соперника дают 5,50 (ничья оценивается в 31,0). При этом на досрочную победу Деонтея дают 1,26 (победа по очкам — 6,0), досрочная победа Ортиса оценивается в 7,0 (победа по очкам — 15,0).

На территории Украины поединок не будет показан ни одним из отечественных телеканалов. В прямой трансляции за супербоем можно будет наблюдать на «Матч-ТВ» (Россия), Sky Sports Action (Великобритания) и Fox Sports (США).

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