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Спорт

Усик готов был драться со Спонгом после скандала с допингом (видео)

13:39 20 ноября 2019 35
Усик готов был драться со Спонгом после скандала с допингом (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), успешно дебютировавший в супертяжелом дивизионе, откровенно рассказал о том, как воспринял новость о том, что его соперник голландец Тайрон Спонг сдал положительный допинг-тест и срочно необходимо искать замену.

«Когда мой менеджер Эгис Климас показал мне сообщение с отчетом WADA о том, что Спонг сдал положительный допинг-тест, у меня был шок. Как эхо пронеслось в голове… Я не думал о том, что осталось четыре дня до боя, что его нельзя переносить. Первое, что я сказал Эгису, — мол, давай может напишем письмо в WADA, что я все равно готов боксировать с ним, ведь я готовился к бою с ним… На замену Спонгу было озвучено три фамилии, и Уизерспун был самым подходящим вариантом, поскольку пребывал в тренировочном режиме. На самом деле, мне было все равно, с кем драться — главное, чтобы соперник был готов», — поделился Александр своими воспоминаниями в интервью собственному Youtube-каналу USYK17.

Напомним, что после победы над Уизерспуном украинский боксер как официальный претендент на титул WBO мог претендовать на проведение боя с победителем реванша между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, но теперь таковым является идущий по линии IBF болгарин Кубрат Пулев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик и Ломаченко входят в топ-пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

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